毆打修杰楷主嫌陳亞豪KTV設局恐嚇取財遭逮 檢聲押獲准

陳亞豪在外以竹聯幫麒麟堂大哥自居。 （記者鄭景議翻攝）

2024/05/16 15:40

〔記者鄭景議／台北報導〕曾在3月初於北市錢櫃KTV毆打藝人修杰楷的陳亞豪，因涉嫌在KTV設局恐嚇取財，又用木棍、三秒膠施暴強逼人簽本票，本月14日遭台北市警局少年隊逮捕，訊後被依組織犯罪防制條例、恐嚇取財及妨害自由等罪嫌移送法辦後，陳嫌遭檢方聲請羈押獲准。

警方調查，陳亞豪在外以竹聯幫麒麟堂大哥自居，3月初於大安區一間錢櫃，以要調解債務糾紛為由，邀一名男子到包廂內，等男子到包廂後就與小弟聯手控制被害男子行動，恐嚇毆打後要被害男子簽下新台幣35萬元本票，還要求他匯款5萬元並搜刮身上金錢9800元，才讓他離去。

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陳亞豪5月份又再度設局，要求另外一名被害人前往北市中山區龍江路一帶一處民宅，此次陳亞豪要旗下小弟以木棍、三秒膠施暴被害人，並強押被害人簽署150萬元本票及和解書，被害人趁犯嫌疏於注意趁機報警才成功逃脫。

台北市警方獲報後成立專案小組，14日持搜索票及拘票前往桃園市、台北市大安區、中山區陳亞豪等人的住處，逮捕陳亞豪及其小弟5人，並且查扣行動電話5支、空白本票1本、已簽立本票1批、刀械4把、鎮暴槍1枝及辣椒水2瓶等證物。

警方訊後將陳嫌等人依組織犯罪防制條例、恐嚇取財及妨害自由等罪嫌移送台北地檢署偵辦，陳嫌經檢察官聲押，並由台北地方法院裁定羈押禁見。

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