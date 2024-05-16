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助台越推動司法互助 台灣世界展望會董事長丁廣欽獲頒一等法務專業獎章

台灣世界展望會董事長丁廣欽獲頒一等法務專業獎章。（記者吳昇儒攝）

台灣世界展望會董事長丁廣欽獲頒一等法務專業獎章。（記者吳昇儒攝）

2024/05/16 15:31

〔記者吳昇儒／台北報導〕台灣世界展望會董事長丁廣欽及其胞弟繼承父親在越南開拓的基礎後，持續在越南拓展建設事業。有鑑於台、越往來密切，衍生出許多司法問題，經與法務部研議後，積極促進兩國交流，於2009年間，協助與越南雙方簽署「台越民事司法互助協定」，奠定司法互助基礎。法務部長蔡清祥今日特別頒發一等法務專業獎章，感謝他的付出。

法務部長蔡清祥表示，丁董事長是國內知名的慈善家，推動公益活動不遺餘力，除了協助簽訂與越南的司法互助外，更與法務部、矯正署及敦品中學分享「籃海計畫」，協助矯正學校擬定籃球運動推展計畫，並由丁善理（丁董事長父親）社會福利慈善紀念基金會支援推動，提供良好的師資及硬體設備。更找來逆風少年們的親友，牽著他們出場比賽，增進家庭關係。此外，丁董事長也在犯罪被害人保護協會台北分會擔任委員，服務多年。

蔡清祥指出，丁廣欽董事長長期支持法務部工作，推動台越司法交流，促成雙方民事司法互助協定簽署；關懷矯正教育，協助逆風少年重回人生正軌；且參與犯罪被害人保護工作多年，故特別頒發一等法務專業獎章致謝。

丁廣欽則說，自己是法務部的志工，當初為了讓台、越雙方簽訂司法互助協定，將家族在越南的資源通通都用上了，未來仍希望能夠簽訂刑事司法互助協定。

台灣世界展望會董事長丁廣欽獲頒一等法務專業獎章。（記者吳昇儒攝）

台灣世界展望會董事長丁廣欽獲頒一等法務專業獎章。（記者吳昇儒攝）

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