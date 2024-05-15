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捲入律師鄭鴻威涉詐案 橋院訪談石姓法官釐清藏錢疑點

石姓法官捲入律師鄭鴻威涉詐案疑雲，橋頭地院已完成調查報告，近日將召開自律委員會審議。（記者鮑建信攝）

石姓法官捲入律師鄭鴻威涉詐案疑雲，橋頭地院已完成調查報告，近日將召開自律委員會審議。（記者鮑建信攝）

2024/05/15 22:20

〔記者鮑建信／高雄報導〕律師鄭鴻威涉詐爆驚人案外案，扯出橋頭地院石姓法官幫忙收藏現金300萬疑雲，院方內部調查報告已完成，近日將召開自律委員會審議。據悉，石姓法官自認這筆錢沒有違法。

石姓法官被捲入鄭案風波後，橋院前天深夜發聲明指出，石在今年3月曾主動陳報，尚未分發至橋院擔任法官前，曾代朋友轉交律師費給涉案律師。

至於收受現金部分，院方是從媒體報導中知悉，並已召開調查，將依各級法院法官自律實施辦法，送交自律委員會審議。

據悉，橋院已正式訪談石姓法官，針對外界質疑收藏300萬現金等疑點，全盤進行了解，但因此案仍在台北地檢署偵辦中，鄭鴻威並被羈押禁見，為防止串證，橋院不便透露石的陳述內容，但石姓法官則自認這筆錢並未涉及不法。

至於鄭姓律師交付多少現金予石姓法官，外傳的300萬元，也有待釐清外，如今院方訪談調查報告已完成，並呈報司法院，近日將召開自律委員會，就石所涉及爭議行為，有無違反法官倫理、法官法等進行審議，屆時也請石到場說明，結論如何，備受外界矚目。

據悉，律師鄭鴻威先前應訊指出，石先曾在建設公司上班，他正好要買房屋，這筆錢是請他幫忙尋找，若有不錯的預售屋，即可先支付預售工程款，與詐騙、洩密案無關。

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