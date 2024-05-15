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金門岸際發現男屍帶簡體字打火機、人民幣 不排除中國漂來

金門岸巡隊發現一具中年男子屍體的峰上灣際。（第九岸巡隊提供）

金門岸巡隊發現一具中年男子屍體的峰上灣際。（第九岸巡隊提供）

2024/05/15 20:47

〔記者吳正庭／金門報導〕海洋委員會海巡署金馬澎分署第12巡防區第9岸巡隊據報，今天在金門峰上灣岸際發現1具屍體，從外觀研判，死者為中年男子，初判無明顯外傷，身體腐爛並不嚴重，從其攜帶印有簡體字的打火機等研判，很可能是中國人民，檢方不排除安排解剖進一步釐清死因。

第9岸巡隊上午據報，在金湖鎮峰上灣岸際右側約250公尺處發現該具屍體，從外觀來看，初步研判死者為身高約170公分的中年男子，身著短袖深色上衣、深色牛仔褲、白色運動鞋，身上沒有身分證明文件；不過，現場工作人員發現，死者身上的打火機，上面寫的是簡體字，還有手機夾的紙鈔是人民幣100元，由此推判，該具屍體是中國人民或從中國漂來的可能性很大。

金門地檢署派員會同法醫對屍體相驗，從該男子身體無明顯外傷及腐爛程度「還好」來看，應該是近期死亡，但因泡在海水有一段時間，一時無法推斷正確的死亡時間。

金門東碇海域3月14日曾發生中國漁船翻覆，6名船員中2人生還、2死、2失蹤，當時兩岸出動船隻進行聯合搜索，始終無所獲；根據相關人員透露，從今天在峰上灣岸發現屍體的外觀研判，應可排除是3月14日失蹤的船員。

金門岸巡隊於峰上灣發現一具中年男子屍體，現場立刻拉起封鎖線。（第九岸巡隊提供）

金門岸巡隊於峰上灣發現一具中年男子屍體，現場立刻拉起封鎖線。（第九岸巡隊提供）

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