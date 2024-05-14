人倫悲劇！榔頭弒妻搥傷17歲兒 彰化狠父重判24年

彰化余姓男子持鐵鎚一路追打兒子，兒子被打得頭破血流不斷求饒。（民眾提供）

2024/05/14 19:36

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣余姓男子，因不滿印尼籍妻子常衝動性消費跟長期借貸，導致家中經濟窘迫，讓他淪為低收入戶，竟怒火中燒，去年7月購買鐵鎚，準備將妻子跟兒子殺害後再同歸於盡，幸好兒子跑進超商，才得以求救。今日一審判決出爐，余男依殺人罪、成年人故意對少年犯殺人未遂罪，各判處有期徒刑14年、11年，應合併執行24年。

回顧該案，去年7月5日17時許，余男（63歲）與妻子（45歲）及年僅17歲兒子3人在家中客廳準備吃晚餐，余男趁妻子到廚房盛飯之際，持著預先購買的鐵鎚，朝正在看電視的兒子腦袋攻擊，余子被打得叫救命，余妻趕來制止，結果反遭余男壓制，鐵鎚連續攻擊其頭部20多下，見其昏迷再衝出門追殺其子，余子一路躲避余男攻擊，一路逃到附近超商求援，警方據報趕到逮捕余男，但這起血跡斑斑的人倫悲劇已引起社會震驚。

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判決書指出，余男與妻育有一子，原本從事電鍍工作，月入5萬，家中經濟無虞，但余男在2012年發生車禍後無法工作，生活也變了調，經查余男曾於2014年間，拿刀威脅、毆打余妻跟余子，2016至2022年間，又有4次攻擊余妻記錄，2022年間，余男拿著菜刀坐在客廳，對余子起了殺人念頭，但也叫余子報警，據此都有家暴事件等通報，可見余男友長期家暴情況。

判決書指出，余男坦承犯行但辯稱，余妻長期借貸，且有衝動性消費習慣，為此他賣掉房子還債，但2022年妻子又向地下錢莊借貸200萬，讓他深感經濟壓力，加上妻子不斷催促房租到期、兒子想要裝冷氣等壓力接踵而至，因此萌生殺意；余男亦辯稱，因為家裡都沒人工作，常害兒子被人取笑，他認為這樣生活也不快樂，也不想要他當別人小孩，叫別人爸爸，所以才想要把他們殺害再自殺等語。

余男辯護人則稱，余妻長期借貸，卻把錢花在遊藝場或是寄回印尼娘家，余男曾對妻子聲請監護宣告，並去醫院治療，希望能阻止余妻亂花錢，但效果不顯著，只能以此激烈手段解決金錢問題。

法官審理指出，余男曾於2022年向法院聲請余妻為輔助宣告獲准，又經彰化醫院鑑定余妻有中度憂鬱，對管理自己財產有給予協助之必要，且回復性可能低，另查余男患有重鬱症，曾於2018年至2022年間多次住院治療，因此對犯罪時有情緒低落、負面、衝動等症狀，但余男犯案前知悉，買鐵鎚當犯案工具較不明顯，還要分開殺人，可見整體現實感與判斷力未有顯著減低。

法官認為，余男接受國家請領補助，每月8329元，余子每月6358元，社會安全網亦提供定期訪視、轉介法律扶助等資源，試圖接住余男一家人，余男仍因經濟壓力萌生殺意實屬不該，且僅因拿不出錢裝冷氣而心生挫折，進而持鐵鎚攻擊余子21下，難認有同情體諒之處。

法官念其，余男坦承犯行，且於看守所抄寫心經、詩篇各一本，藉此祈求父親身體健康，妻子一路好走，兒子早日康復等情狀因此依殺人罪、成年人故意對少年犯殺人未遂罪，各判處有期徒刑14年、11年，應合併執行24年。

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余男（左）持鐵鎚殺死妻子，打傷兒子，彰化地院依殺人罪、成年人故意對少年犯殺人未遂罪，各判處有期徒刑14年、11年，應合併執行24年。（民眾提供）

余姓男子為殺害妻子跟兒子，犯案當天還到五金行購買鐵槌。（民眾提供）

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