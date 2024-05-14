外役監受刑人方青山脫逃落網 蔡清祥感謝警方辛勞

台南明德外役監26歲受刑人方青山日前脫逃，今天在台中潭子一家網咖落網。（記者黃敦硯翻攝）

2024/05/14 17:07

〔記者陳彥廷／屏東報導〕法務部矯正署明德外役監13日再度發生受刑人返家探視後卻落跑案件，該名26歲的男子方青山逾假未歸，涉及脫逃獄方緊急通報警方，今天下午落網時，法務部長蔡清祥正與矯正署官員在屏東監獄進行「監獄社交關懷犬」簽訂合作備忘錄會議，矯正署官員就被鈴聲打斷，會後蔡清祥也透過媒體，向警方表示感謝。

被判刑9年9個月的方男，2020年10月入矯正機關執行，2022年的12月依外役監條例遴選規定，移至台南山上區的明德外役監執行，但他在本月11日上午11點返家探視並應在13日下午1點收假後，就未依時間返回外役監，涉及脫逃，獄方隨即召集相關科室成立緊急應變處理小組，並通報警方，刑事局並已發佈查緝專刊全力圍捕。

請繼續往下閱讀...

今天下午2點17分，台中警方在台中市潭子區勝利路一處網咖逮捕方男，並將人交由專案小組帶回台南偵訊，矯正署人員當即透過通訊軟體回報給矯正署長周輝煌，不過，當時矯正署高層正與蔡清祥於屏東監獄和國立屏東科技大學簽訂「監獄社交關懷犬」合作備忘錄，而當時正好是對聲音非常敏感的「導聾犬」的示範場次，但導聾犬「胖比」展現訓練有素，對不該反應的通訊軟體響鈴是「充耳不聞」，完美完成示範。

蔡清祥會後接受媒體訪問指出，大眾所關心的明德外役監逃逸的方姓男子，已在下午2時許，於台中潭子抓到，相關的監所人員會立即前往帶回，感謝警方的協助，很快的就把人找到。

導聾犬胖比是比熊和雪納瑞混種犬。（記者陳彥廷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法