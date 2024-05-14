母親節前搭公車失蹤3天 7旬婦在梧棲漁港防風林獲救

賴婦躺在梧棲漁港旁防風林。（圖由民眾提供）

2024/05/14 12:03

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市潭子區76歲賴姓老婦於10日上午出門之後音訊全無，賴婦罹患失智症及慢性病，家屬心急如焚報警，警方過濾監視器查出賴婦於潭子住家附近搭乘123公車於梧棲漁港下車，事隔3天，台中港警昨日徒步於漁港旁樹林公園內步道尋找。發現老婦遺落的帽子及背包，隨即警員吳冠呈就在草叢中發現婦人躺在樹下，身體虛弱喊著肚子好餓，救護車將老婦送往梧棲童綜合醫院就醫，讓全家順利團圓。

賴婦在母親節前走失，全家心急如焚，原本家人已準備替賴婦慶祝母親節，卻突然失聯，家人在潭子車站附近四處尋人未果，趕緊報警求助。台中港務警察總隊今日指出，北堤及漁港中隊13日9時30分許接獲梧棲漁港安檢所通報，賴姓老婦已3日未歸，賴婦在潭子區圓通南路搭上公車，最後蹤影在蹤點站梧棲漁港的公車站牌附近，因賴婦罹有失智症，警方立即派員前往尋找。

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台中港警隊副中隊長紀明志與警員吳冠呈接獲通報後立即前往漁會保全室調閱監視器，發現賴姓老婦於10日11時10分搭乘公車於終點站梧棲漁港下車，下車後往公廁方向走去，隨後又步行往樹林內便失去蹤影，所幸順利找到3天未進食，身體虛弱的賴婦。

賴婦的子女表示，媽媽在母親節前夕失蹤，頓失所依，這幾天不斷找尋母親的蹤跡都遍尋不著，十分感謝警方積極協尋找回最親愛的媽媽，讓一家人得以團圓。

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