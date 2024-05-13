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台中「改管猴」暗夜炸街 熱褲妹油門一催......分貝破百吞罰單

警方攔查騎重機的短褲妹檢測，結果分貝數超標挨罰。（警方提供）

警方攔查騎重機的短褲妹檢測，結果分貝數超標挨罰。（警方提供）

2024/05/13 12:07

〔記者許國楨／台中報導〕炸街車擾人清夢，台中市警方前晚抓酒駕並會同環保局及台中區監理所，在西區忠明南路與五權西路口旁停車場架設檢測站，其中一名短褲妹騎著黃牌重機，因發出巨大聲響攔停檢測，發現其最大噪音達103分貝，已嚴重超標，當場依法開罰。

台中市第一分局當晚除在該路口編排封閉式路檢勤務，另規劃多組員警在周邊路段機動攔查噪音車輛，疑似噪音車輛會由員警引導至檢測站由環保局及監理所人員進行噪音和排氣改裝檢測，期間警備隊副隊長蔡清文，發現一名短褲女子騎乘重機發出巨大轟隆聲響，隨即通報機巡人員引導至檢測站。

經實施檢測最大噪音達到103db（A），遠超噪音管制值90.0 db（A）；另西區所副所長顏瑞廷、警員紀宗育巡經周邊向上路段時，攔查一外送員疑似騎乘噪音車輛，該外送員一開始推託不願配合受檢，後經勸導至檢測站受檢，結果同樣噪音超標受罰。

第一分局長鍾承志表示，環警監執行聯合稽查勤務時，對於規避、妨礙或拒絕檢查車輛，員警將會通知環保局依法開罰，此次共攔檢4輛機車不合格，不合格車輛均依噪音管制法相關規定告發，共計罰鍰12600元，另有4輛機車排氣檢驗不合格，另依空污管制法告發共計罰鍰6000元。

警方呼籲市民，發現噪音車輛，可至環境部噪音車檢舉網站通報，將持續聯合加強取締酒駕時，一併強力取締噪音車，維護市民用路安全及安寧。

另名外送員也是機車噪音超標受罰。（警方提供）

另名外送員也是機車噪音超標受罰。（警方提供）

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