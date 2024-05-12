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漁船擱淺台東大竹岸際 海巡即時救援脫困

一艘台東伽藍籍漁船因羅盤異常，無法辨識方向，被浪浪拍打到大竹篙溪岸擱淺，經友船及海巡救援，今天中午脫困。（記者黃明堂翻攝）

一艘台東伽藍籍漁船因羅盤異常，無法辨識方向，被浪浪拍打到大竹篙溪岸擱淺，經友船及海巡救援，今天中午脫困。（記者黃明堂翻攝）

2024/05/12 13:27

〔記者黃明堂／台東報導〕一艘台東伽藍籍漁船因羅盤異常，無法辨識方向，昨天傍晚沿海岸北行到大武海岸，被浪拍打到大竹篙溪岸擱淺，經友船及海巡救援，今天中午脫困。

台東海巡單位指出，昨天傍晚5點20分，第十巡防區指揮部接獲伽藍安檢所回報，伽藍籍「新○燕」漁船，於屏東南仁鼻海域因方向羅盤異常，無法辨識航行方向，船上1員目前平安惟僅能沿岸航行，隨即通報艦隊分署第十五海巡隊線上海巡艇前往協處，全程由雷達及第一三岸巡隊岸際巡邏組隨船監控，並由海巡艇伴航戒護，監控期間多次嘗試與船長聯繫向外航行未獲回應，於晚間23時20分，漁船航行距岸過近遭浪拍打至大竹篙溪岸際導致擱淺。

第十巡防區指揮部隨即成立應變中心，立即由第一三巡隊第三機動站巡邏人員前往察看船員狀況，第十五海巡隊線上艇於周邊海域實施戒護，並通報台東縣環保局及海洋保育署第十工作站等單位前往協處。

經海巡人員上船查看，確認船上有1名本國籍船員，由海巡人員勸導及安撫後配合下船上岸，初步檢視均無受傷情形，船上現存油料不足100公升，船體並未發現破損及漏油狀況，已協調友船「合○6」漁船前來協助拖帶，今天中午「合○6」漁船成功協助脫困，現場無油污外洩情形，並由第十五海巡隊線上艇伴航戒護返回伽藍漁港。

一艘台東伽藍籍漁船因羅盤異常，無法辨識方向，被浪浪拍打到大竹篙溪岸擱淺，經友船及海巡救援，今天中午脫困。（記者黃明堂翻攝）

一艘台東伽藍籍漁船因羅盤異常，無法辨識方向，被浪浪拍打到大竹篙溪岸擱淺，經友船及海巡救援，今天中午脫困。（記者黃明堂翻攝）

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