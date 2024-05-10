男替女友出氣挨刀送醫7天後死亡 今相驗致死原因非刀傷

台北市北投警分局。（記者劉慶侯攝）

2024/05/10 16:41

〔記者劉慶侯／台北報導〕甫出獄的37歲郭姓男子，1日為因腋下有穿刺刀傷被送醫急救，當日晚間他溜出院後還找友人吃宵夜，結果翌日隨即陷入昏迷，延至7日不幸死亡。警方查出郭男刀傷由來是他在1日為替女友「討公道」遭陳男刺傷。因此循線將綽號「阿守」的陳男以過失致死罪送辦，不過今日法醫解剖，懷疑郭男致死原因並非刀傷，全案將再深入調查。

警方表示，郭男得知張姓女友被綽號「阿守」的陳男「欺負」，因此在5月1日撂人持棒棍尋仇，衝突中將對方手打斷。郭男疑似此時也遭對方持刀刺傷，被送往新光醫院救治。

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離譜的是，因傷住院就醫中的郭男，認為腋下的穿刺刀傷應無大礙，當日晚間還找來李姓友人一同到士林夜市吃宵夜喝酒，完全無視身體狀況，怎料，翌日郭男莫名原因突發性陷入昏迷，經轉往加護病房搶救治療，延至7日宣告死亡。

士林分局接獲醫院報驗通知，因為郭男原是刀傷送醫，認為全案死因可疑，請示士林地檢報驗調查，進而查出，郭男身上刀傷是因替女友出氣，疑被陳姓男子持利刃刺傷。

北投分局接手偵辦，循線追緝到陳男，但他對於案情避重就輕，且否認有持刀犯案，警詢後依傷害致死罪移送士林地檢署。

但全案又發生反轉，檢方今日會同法醫解剖，懷疑郭男的刀傷並非真正致命主因，因此全案仍待釐清確實原因。

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