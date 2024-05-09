幕後》張榮興接警政署長呼聲高！爆黑函傳陰謀論 誰藏1年影片爆料？

台北市警察局長張榮興（右）今開記者會說明，指被爆料誣指案情。（記者劉慶侯翻攝）

2024/05/09 19:27

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警察局長張榮興，一年前受北市政府民政局長與市議員邀請參加聚會，席間並有青山宮主委黃清源列席，結果卻被有心人取得他們進出餐廳的影片和照片，保存至今才爆料，劍指張榮興與黑道包廂密會吃魚翅，引發社會關注。但值得深究的癥結，是什麼單位能向店家取得敏感影片？目前外界傳出「陰謀論」，普遍懷疑是警調單位有心人士居中介入。

據了解，當時民政局和議員出面邀請警察局長參加餐敘，張榮興即使明知是要協調處理艋舺青山宮遶境動輒發生鬥毆情事，局長基於尊重市府和議員，大概多是不敢拒絕。

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事實上，民政局長與議員出面接受青山宮主委黃清源委託，協調處理相關事項，再加上艋舺青山宮遶境是北市三大宮廟知名重要慶典活動，一切本就合情合理。只不過，黃清源具有芳明館角頭大哥，讓這場餐敘變得有些敏感。

因此，張榮興找來轄管的萬華分局長和公關室主任作陪。此舉，進可攻退可守，亦可保障他自身的「安全」，也儘可能的讓外界無法批評。張榮興的舉措算得上是謹慎小心。

怎料，事隔近一年，在警界高層傳出即將異動之際，居然有人提供當初店家的監視畫面，以看圖說故事的方法，將下任警政署長呼聲最高的張榮興作抹黑，很難不讓人深究爆料者的「耐心」和「用心」。

據了解，一般餐廳或商號設置監視錄影器，保留畫面期限約七天或一個月左右，大概率便會被電腦覆蓋，重新錄製最新畫面。而有能力在期限保存期間迅速取得畫面者，除了店家以外，便是有偵辦權的警調等單位。

據了解，張榮興在處理警風紀案件時一向作風狠辣強勢，只要官警一旦涉及風紀事件，幾乎都是受到拔官調職懲處外，甚日後很難獲得晉用，張因此得罪不少人。尤其張榮興在去年初才自警政署督察室主任調任北市警察局長，雷厲作風更讓許多人噤聲收歛。

不過，根據張榮興表示，他在參加完餐敘後，依規定逐層向警政署作核備。但，局長行程外界很難得悉，因此，是誰知道他曾參加過這場敏感餐會，首先就值得探討。尤其，不明身份的對方，還能在店家監視畫面被覆蓋刪除前，就取得監視畫面，更值得關注。

這宗懸疑事件，究竟誰是幕後影武，看來可能只有這家魚翅店能給出一些答案。同時，隨著幕後操控者的爆料，引發的社會全面關注，背負責任的魚翅店商譽也已莫名受損。

北市警局長張榮興（右）召開記者會說明，指被爆料誣指案情。（記者劉慶侯攝）

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