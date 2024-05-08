少年欠債遭色誘 赴約被債主強押簽借據

警方帶回被害的洪姓少年（前）及共犯黃姓女子。（記者陸運鋒翻攝）

2024/05/08 12:25

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市陳姓少年因不滿洪姓少年長期積欠4萬7千元債務，7日深夜利用「美人計」將其誘騙出後，撂來5名友人將洪少押走，並致電給對方母親要求還錢，否則就不讓兒子離開，洪母嚇得趕緊報案，警方前往交付地點埋伏，待陳少等人現身取款時，隨即上前壓制逮捕4人，依法究辦。

新店警分局調查，洪少因與父母關係不好，於是日前住在陳嫌家中，時常在他身邊「蹭吃蹭喝」，4個月下來陸續向陳嫌借了4萬7千元，而陳嫌多次向其催討債務，但洪少都置之不理，雙方為此撕破臉。

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據了解，陳嫌昨天深夜使用其他人的手機，傳送一名美女照片給洪少，並表達「這個女生想認識你」，洪少以為走桃花運，便前往新店新和街赴約，豈料隨即被陳嫌等6人團團圍住，要求簽下借據後，並帶往一處空地限制行動。

據查，洪少母親在今天凌晨2時許，接到兒子來電表示遭人強行押走，且要求支付4萬7千元債務，若沒交付的話就無法離開，洪母聽了以後，立即向安和派出所報案。

警方表示，獲報後調派12名警力，於交付地點安和路三段埋伏，等到洪少及陳嫌等7人現身後，由洪少父母上前攀談並確認兒子身分，隨即上前逮捕16歲陳嫌、16歲林嫌及18歲吳嫌，並在現場附近查獲共犯20歲黃女，但其中2名嫌犯趁隙逃逸，詢後將4人依妨害自由、恐嚇取財、恐嚇等罪嫌，分別移送台北地檢署、台北少年法院偵辦。

埋伏警方趁雙方交易時，上前逮捕陳嫌等3人。（記者陸運鋒翻攝）

埋伏警力喝斥陳嫌等3人趴下。（記者陸運鋒翻攝）

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