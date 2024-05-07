屏縣議長周典論心臟血管阻塞掛急診 是否交保待合議庭裁定

周典論表示，必須進行心導管手術，律師則要求交保就醫手術以免發生生命危險。（資料照）

2024/05/07 16:48

〔記者葉永騫／屏東報導〕國民黨屏東縣議會議長周典論涉嫌在郭台銘競選總統時收購連署書，去年12月起羈押近5個月，今天下午一開庭就訊問周典論的健康情況，周典論表示，因為心臟刺痛昨天到醫院急診，去年醫生就說心臟血管阻塞70%，3條有2條堵塞，必須進行心導管手術，律師則要求交保就醫手術以免發生生命危險。法官決定在進行合議庭後再裁決是否交保。

周典論涉嫌以500萬元收購連署書案，今天下午續開庭，法官訊問周典論病情，周典論表示，長期以來有心臟病，去年約10-11月間曾到高雄聯合醫院看診，當時院長就說，心臟血管阻塞70%，3條血管有2條堵塞，他還沒手術就被羈押，在看守所內有看醫生、吃藥，但心臟仍會刺痛，昨天還到屏東基督教醫院急診，醫生有開止痛藥，檢查報告還沒有出來。

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律師則指稱，周典論所犯不是5年以上徒刑，也沒有勾串共犯之事實，不能用有瑕疵的證據來羈押，同案被告皆緩起訴，其他相同被告也判緩刑，郭台銘也沒有參選，羈押不符合比例原則，在考量周典論年事已高、患心臟病，時刻有面臨死亡的危險，建請法官裁定外出就醫，對於筆錄內容也認為有瑕疵，有隱滿之嫌。

法官在聽取意見後，認為周典論是否交保將開合議庭審理，而律師要求的相關卷證也會提供。

屏東縣議會副議長盧文瑞到屏東地院旁聽，認為應該讓周典論交保就醫。（記者葉永騫攝）

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