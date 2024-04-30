司法院公布問卷結果 9成願意再擔任國民法官

司法院公布首批國民法官問卷結果，逾9成願再次擔任國民法官。（記者吳政峰攝）

2024/04/30 17:04

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院針對實際參與2023年度審理終結16件國民參與審判案件的國民法官、備位國民法官及候選國民法官進行問卷調查，30日公布調查結果，結果顯示，在參與審判後，逾9成願意再次擔任國民法官，且對參與程序的整體感受或評價認為「良好」，另表示「容易理解」審理過程中的爭點說明、證據調查程序及法律概念。

司法院表示，為持續精進國民參與審判制度的運作及發展，依據國民法官法施行細則第324條，針對國民法官、備位國民法官及選任程序到庭的候選國民法官實施問卷調查，蒐集其等參與審判的經驗與感想，作為制度成效評估的實證基礎。

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司法院說明，國民參與審判制度自2023年起正式實施，本次國民法官問卷調查結果報告，是針對實際參與2023年度審理終結16件國民參與審判案件，合計96位國民法官、54位備位國民法官及1034位候選國民法官，所填寫的2061份問卷（「選任程序前」問卷1034份、「選任程序後」問卷877份、「評議判決後」問卷150份），進行初步分析結果。

司法院指出，根據問卷調查結果，逾9成（91.3%）於參與審判後，表示願意再次擔任國民法官，較參與審判前增加4個百分點；在司法信任度方面，參與審判前已有逾9成（90.7%）表示信任司法，參與審判後則全體均表示信任司法；另有半數（50%）在參與審判前擔心無法理解困難法律用語，參與後擔心程度大幅降低至6％。

在參與程序整體感受或評價部分，有9成以上表示為「良好」；在審理過程中的爭點說明、證據調查程序及法律概念是否容易理解部分，則有9成以上認為「容易理解」。

司法院表示，由調查結果可知，在審、檢、辯3方協力下，確實有助於減輕國民法官理解法律概念的負擔，降低國民參與審判困難性；且國民在參與審判過程中，不僅有良好的參與體驗，亦相當程度地實現以眼見耳聞即能理解的審理程序，拉近司法與人民的距離，貫徹司法民主化及實現國民主權之理念。

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