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南投竹山分局新大樓完工搬遷 警方︰為民服務不受「搬家」影響

南投縣警察局竹山分局新辦公大樓已完工，目前著手進行搬遷事宜。（記者謝介裕攝）

南投縣警察局竹山分局新辦公大樓已完工，目前著手進行搬遷事宜。（記者謝介裕攝）

2024/04/29 10:58

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣警察局竹山分局辦公大樓新建工程案，已於日前完工後，分局從今（29）日起展開辦公廳舍搬遷事宜，預計一週內可完成，並強調，分局及各派出所仍如常受理民眾各項服務案件，不受「搬家」影響。

竹山分局原辦公廳舍於1987年興建，歷經921地震及近幾年多次6級以上地震侵襲，造成辦公廳舍多處牆壁龜裂及滲漏水問題，嚴重影響建築結構安全及員警辦公生活品質，遂於2014年萌生重建構想。

怎料，原地重建中的部分預定地，因存有二戰時期的宿舍及防空壕，經縣議員陳玉鈴及地方文史工作者發起搶救運動下，也意外掀起一場文資保衛戰，致分局新建案遲遲無法動工，直至雙方達成易地至現今新大樓完工的現址（竹山鎮大智路821號）的共識後，才打破對峙7年的僵局。

儘管竹山分局辦公大樓新建工程，最後如願於2021年7月動土施工，但物價的波動，也使得興建費用達2億餘元，較原先多出約5000萬元，還好在南投縣議會議長何勝豐、副議長潘一全及議員們的支持下，才讓縣府及警察局得以增加相關預算，並在歷經2年多施工後，於日前如期竣工。

竹山分局說，新建的辦公廳舍為地上5層、地下1層的鋼筋混凝土建築，環境整潔、明亮，待內部各單位均完成搬遷事宜後，再擇日舉辦落成啟用儀式，並強調，搬遷期間仍會善盡打擊犯罪、守護治安等相關工作及職責。

 

南投縣警察局竹山分局新辦公大樓環境相當整潔又明亮。（記者謝介裕攝）

南投縣警察局竹山分局新辦公大樓環境相當整潔又明亮。（記者謝介裕攝）

南投縣警察局竹山分局新辦公大樓完工後，同仁忙著整理物品準備搬遷。（記者謝介裕攝）

南投縣警察局竹山分局新辦公大樓完工後，同仁忙著整理物品準備搬遷。（記者謝介裕攝）

南投縣警察局竹山分局新辦公大樓完工後，同仁將整理好的物品先置放在桌上情形。（記者謝介裕攝）

南投縣警察局竹山分局新辦公大樓完工後，同仁將整理好的物品先置放在桌上情形。（記者謝介裕攝）

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