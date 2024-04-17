南投警打獵中彈亡 主嫌過失致死罪、2男涉偽證遭訴

南投地檢署偵辦獵槍誤擊員警致死疑案過程中，曾指揮警方押解詹姓被告（頭罩外套者）至案發現場調查情形。（資料照）

2024/04/17 16:38

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣埔里分局長壽派出所謝姓原住民警員，今年2月休假至國姓鄉乾溝村山區打獵時，不慎背部中彈身亡，南投地檢署檢察官吳慧文抽絲剝繭後，確認是被告詹X熹因不慎跌倒誤觸手中獵槍，才導致謝某被誤擊致死，今偵結，依依過失致死、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將詹男提起公訴，另范姓等2名被告則被依偽證罪嫌提起公訴。

起訴書指出，涉案的被告詹X熹及詹X維2人，係兄弟關係，但不具原住民身分，另一被告范X吉則是謝姓被害人的表哥。

請繼續往下閱讀...

謝某等人相約於今年2月18日晚間，共乘被害人所駕駛之自用小貨車，前往南投縣國姓鄉乾溝村鹹菜甕處，並持事前準備之獵槍下車徒步上山狩獵，被告詹X熹與謝姓被害人1組、被告詹X維與范X吉1組。

2組人分別手持獵槍徒步行至乾溝村鹹菜甕2公里處，被告詹X熹疏未注意隨時保持槍枝安全狀態，於攀爬山坡之際，先將所持獵槍上膛致安全模式關閉，且雙手持槍在前、槍口朝向前方攀爬山坡之謝姓被害人，嗣因不慎跌倒誤觸手中槍枝，造成槍枝擊發鋼珠射入被害人之左下背部及左後頸部，致被害人受有左側大量血胸、左肺塌陷、右肺吸入血水、顱內出血及腦組織損傷等傷勢，經送醫救治仍不治死亡。

案發後，被告3人透過電話約定應訊時，聲稱被告詹X熹未持有槍枝，且與詹X維提前下車至山溝抓蝦及其等不知悉何人以何方式致謝姓被害人死亡等情節，試圖隱藏、掩蓋被害人真正的死因，以及誤導本案偵查方向，幸承辦檢察官相驗並前往勘驗現場後，發現有疑，主動核發拘票飭警將被告詹X熹拘提到案，進而查獲犯案槍枝等相關物證，並釐清被告等人不實之供述，將上述3名被告提起公訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法