兒上早療課走失診所回「這裡不是安親班」 母爆氣發文表不滿

監視器拍下男童自行跑出診所前往對面公園。（記者徐聖倫翻攝）

2024/04/17 16:04

〔記者徐聖倫／新北報導〕林姓女子昨帶6歲的兒子至新北市新莊區某早療診所進行療程，林女當日晚間6時許至診所接兒子時，發現兒子竟然不見蹤影，林女即刻報警。所幸在警方與熱心民眾的協助下，順利在診所對面的公園找到人，這才讓林女鬆一口氣。而林女不悅的是，當她質疑診所門禁問題，竟得到「這裡不是安親班」的回應，因此在網路上發文表達不滿。

據了解，林女昨下午5時許帶著小兒子前往新莊區頭前路的這家診所讓兒子進行約1個小時的療程。下午6時許療程結束，林女走進診所要接小孩，卻發現孩子不見了，找了老半天，包含診間、廁所，都不見人影，加上孩子的狀況本身就需大人多加注意，讓林女擔心不已。

請繼續往下閱讀...

林女即刻報警，有熱心的民眾在公園發現孩子身影，同時警方也趕到現場，順利將孩子帶回交給林女，林女則不悅地向診所人員提出質疑「為何不看好孩子動向」，得到診所回應卻是「這裡不是安親班」，此言一出讓林女久久不能釋懷，並將這段經歷發上網路。

林女發文說，不是想引筆戰或是公審，只是想讓診所正視門禁問題，並不希望其他孩子也遇到一樣的情況，身為家長，診所回應「這裡不是安親班」的言論讓她不能接受，希望診所能改進，同時也感謝協助找到孩子的警方與熱心民眾。

警方表示，林女初步並未對診所提出任何告訴，但不排除林女會究責，警方也依程序將本案通報新北市政府社會局，後續將交由社會局接手處理。

林女在Facebook發文表達對診所的不滿。（記者徐聖倫翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法