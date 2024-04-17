蘇偉碩控「萊劑毒性搖頭丸250倍」被告發 要陳時中賠百萬確定敗訴

醫生蘇偉碩（右）。（資料照）

2024/04/17 12:55

〔記者吳政峰／台北報導〕「反萊豬醫師」蘇偉碩2020年發表於「萊劑促動老鼠TAAR1的活（毒）性，可能是搖頭丸的250倍」等言論，被衛福部認定散布不實言論，告發違反食品安全衛生管理法，經檢察官不起訴後，蘇反過來興訟，對時任衛福部長的陳時中、食藥署長吳秀梅求償100萬元。一審台北地院判陳、吳免賠，二審高等法院17日也維持相同見解，蘇偉碩敗訴確定。

2020年10月間，蘇偉碩透過臉書、YouTube、新聞媒體及立法院公聽會發表「萊劑促動TAAR1的活（毒）性，可能是搖頭丸的250倍、進口含萊劑肉品」等言論，被衛福部認定資料有誤，同年月28日依食安法對蘇進行刑事告發。同年月29日，蘇於雲林縣平原社區大學演講時更正內容、同年12月18日於臉書更正言論。

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檢察官指出，蘇的言論客觀上雖有違真實且錯誤很多，但考量他是為全民健康把關，引用錯誤數據後也有即時澄清更正，難以認定他惡意散布不實訊息，偵結後處分不起訴。

獲得不起訴後，蘇偉碩認自己文獻雖有誤，但非憑空捏造，陳時中、吳秀梅卻以食藥署名義，於2020年10月22日發布新聞，指他言論危言聳聽，提出告發，還稱如果他認錯，可考慮不提告，相關言論均侵害他的名譽權，故提告求償100萬元。

一審台北地院表示，衛福部依職權向檢調單位進行告發，屬於合法執行職務，不能因為檢方處分不起訴，就認定是違法告發；何況，蘇偉碩發布更正訊息後，衛福部也發布新聞稿稱：「願意視情形，向警方補充說明蘇醫師已澄清之內容，以供本案檢警辦案時之參考」，足見衛福部非僅著眼於蘇的錯誤訊息，同時關注事件後續發展，並更新訴訟主張及內容。據此，難認陳、吳二人侵害名譽權，2023年判蘇敗訴。

蘇偉碩不服，提起上訴，並增加求償金額至150萬元。

二審高等法院指出，蘇偉碩發表有關萊劑的重大錯誤訊息，足以造成民眾恐慌，有危害公共安全之虞，食藥署查對此發布新聞並對外澄清受訪，避免大眾誤解而過度恐慌，屬執行職務所為，且未有不堪的侮辱性言詞，難認侵害蘇偉碩的名譽權，17日認一審判決無誤，判蘇敗訴確定。本案合議庭成員為審判長陳麗芬、陪席法官翁儀齡、受命法官陳筱蓉。

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