未通報還持續製造蘇丹紅辣粉 恆佳廠長10萬、組長5萬交保

桃園市衛生局人員3月17日至新屋區恒佳實業有限公司製造廠稽查。 （桃園市衛生局提供）

2024/04/16 16:46

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市恒佳實業公司因使用辣椒粉卻未自主通報，私下送驗青辣椒粉原料，還持續製造、加工，桃園市衛生局3月17日前往該公司新屋區廠抽驗原料由供應商佳廣國際貿易有限公司購入的「青辣椒粉」含蘇丹3號24ppb，用以生產4項胡椒粉製品共1505公斤，隨即前往該廠封存原料及再製成品，並將業者移送桃園地檢署偵辦；桃檢今（16日）約談恒佳公司相關主管，檢察官訊後認鍾姓廠長及程姓生產組長涉嫌違反食品安全衛生管理法，分別以10萬元、5萬元交保候傳。

新北市保欣企業公司進口蘇丹紅青辣椒粉製成青辣椒粉於3月4日被檢出含蘇丹紅案，桃園市衛生局即發文提醒食品製造廠使用辣椒粉原料，應主動向供應商索取合格檢驗報告，或將成品送至檢驗機關檢驗，並應自主通報；但恒佳公司並未回覆，且於3月12日自行送驗青辣椒粉原料，在未取得合格檢驗報告前，仍持續製造、加工，桃市衛生局同月17日到恒佳公司新屋廠抽驗，事後檢出「青辣椒粉」含蘇丹3號24ppb，隔日即前往該廠封存剩餘原料177.4公斤及再製成品445公斤，將業者涉及違反食品安全衛生管理法第15條第1項第10款相關規定，移送桃檢偵辦。

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衛生局查出，恒佳公司為今年1月9日向高雄市佳廣公司進貨300公斤青辣椒粉原料，再製成「精緻椒鹽粉」272.4公斤、「純白胡椒粉」660公斤、「特製白胡椒粉」12.7公斤及「特A白胡椒粉」559.5公斤等產品，共生產1505公斤，且已出貨860公斤至3家下游商，立即通知相關縣市衛生局協助下架回收，另追回中繼站暫存的200公斤產品。

桃檢今傳喚恆佳公司相關主管到案說明，檢察官訊問後認為鍾姓廠長、程姓生產組長涉犯違反食品安全衛生管理法，將2人分別10萬、5萬元交保候傳。

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