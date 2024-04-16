新北市重寧海鮮號「掛羊頭賣豬肉」 女老闆、供應商等3人判刑

新北市政府衛生局人員曾前往重寧海鮮號稽查。（圖由衛生局提供）

2024/04/16 16:43

〔記者王定傳／新北報導〕新北市大台北果菜市場冷凍肉品攤商「重寧海鮮號」女老闆楊雅珍，向上游供應商南台企業經營者周伯仲、陳漋毅，訂購羊、豬混合而成或全是豬肉的肉品，對外宣稱是羊肉，賣給不知情消費者或熱炒店、便當店與自助餐店，不法所得約84萬餘元，新北地院今依3人以上共同詐欺取財罪，判處楊女1年6月徒刑，周伯仲與陳漋毅各1年4月徒刑。

檢警調查，3人為降低營業成本從2020年至去年8月進行「掛羊頭賣豬肉」行為，其合作模式為：由楊女向陳男訂購以豬臉頰肉切片與羊肉片「6比4或5比5」混和而成的肉品（楊女稱之為純羊），或完全不含羊肉的豬肉片（楊女稱之為假羊）。

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檢警調查，陳男接單後，由周男指示員工依上述比例裁切「純羊」與「假羊」，並在部分「純羊」商品包裝標註「混羊」，部分「假羊」商品外標註「P」，再把「純羊或假羊」送至重寧海鮮號，交給楊女賣給不知情消費者，或按楊女指示賣給便當店、自助餐、熱炒店。

去年8月間，檢警發動搜索並向法院聲押禁見楊女獲准，同時還查出，新北市八里區1家熱炒店楊姓老闆，明知楊女賣假羊肉，竟從2020年10月起至今年8月間，向楊女訂購羊豬混合的肉品，包裝成羊肉炒飯、炒麵、羊肉燴飯、空心菜炒羊肉賣給不知情消費者。

檢方在去年10月間將3人依違反食安法「販賣攙偽或假冒食品」罪嫌，及刑法加重詐欺、意圖欺騙他人就商品品質為虛偽表示罪嫌將3人起訴；熱炒店老闆楊男認罪，獲緩起訴。

審理時，楊女認罪，陳、周2人則否認犯行，合議庭認為，陳、周2人主觀上知道楊女以較低成本的「純羊、假羊」肉品，假冒羊肉出售，客觀上亦協助進行肉品裁切、包裝肉品、交付貨物及向被害人收取款項等行為，判定檢方所控3條罪名均成立，以較重的詐欺取財罪論處。

合議庭斥責3人明知羊肉成本較豬肉高，且有部分宗教人士不得食用豬肉，竟為節省成本，賺取高額利益而犯案，所為損害市場上的交易安全及秩序，嚴重破壞人我間的互信，影響消費者權益，更顯現3人價值觀念偏差，所為實不足取，販賣期間又長達3年，但審酌楊女有與被害業者和解、賠償損失，陳、周2人沒有和解，因此判處上述徒刑。

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