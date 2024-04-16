苗栗私幼園長涉吸金6000萬！園方「詫異」撇清 受害人不信

通霄某私幼園長詐騙6000萬，園方發聲明。（取自臉書社團通霄人讚出來）

2024/04/16 12:44

〔記者蔡政岷／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮一家私立幼兒園陳姓女園長被控涉嫌以投資幼兒園名義詐騙家長與友人，已有18名受害人向通霄警分局報案，受騙金額合計達6000萬元；幼兒園發聲明強調，接到家長求證感到「詫異」，陳姓園長坦承利用園長職務對外說謊吸金，事發後已離職，此為陳女「個人行為」，園方也將研議對陳女提告。

園方發表3點聲明表示，此事昨日在社群網站曝光後，有家長向園方求證，讓園方感到「詫異」；園方稱，陳女坦承3月22日以入股方式可投資分紅等理由對外吸金，已影響園方聲譽，也於當日辦理離職；園方強調，此為陳女個人行為，並說會提供受害家長必要協助，且陳女對園方造成聲譽受損，將與律師研議提告。

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部分受害者見到聲明後認為，直到4月份仍有人被陳女詐騙，園方聲明中提到陳女3月份因涉案離職，既然如此，園方應該早點公告，對受害者而言，園方聲明可信度恐怕大打折扣。

由於陳女無法交代資金流向，目前警方依詐欺及違反銀行法罪嫌偵辦中，受害人數目前仍增加中。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

通霄某私幼園長詐騙6000萬，園方發聲明。（取自臉書社團通霄人讚出來）

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