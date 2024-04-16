高虹安前助理葉國文參選竹市議員涉賄 二審仍判無罪

曾任新竹市長高虹安助理的葉國文，前年參選新竹市議員被控賄選，高等法院今仍判決無罪。（資料照）

2024/04/16 12:51

〔記者楊國文／台北報導〕新竹市長高虹安的前助理、新竹市議員候選人葉國文，被控為求當選，前年在選前對選區內陳姓女子擔任理事長的某社團法人協會捐助金錢，作為設籍選舉區內學生的獎學金，違反選舉罷免法賄選等罪嫌，將葉男諭知20萬元交保並限制住居，並起訴葉男、陳女，不過，新竹地院認為葉2人賄選罪證不足，均判決無罪；檢方不服上訴，高等法院今仍判葉2人無罪。檢方可上訴三審。

檢方調查，民眾黨籍的葉國文，為求能夠當選2022年11年26日舉辦的新竹市議會第5選區議員，涉嫌於2022年6月間，利用陳女擔任理事長的某社團法人協會舉辦年度會員大會暨關懷活動，由葉國文捐助協會1萬2000元，贊助協會發給葉所屬選舉區內學生獎學金之用且尋求所屬協會成員支持。

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而陳女在2022年6月25日活動舉辦之際，向與會者介紹葉國文參選之意，且獎學金來自葉國文贊助，將頒發給葉所屬選舉區內的學生，並當場由葉上台頒發獎學金給選舉區內的學生，並致詞尋求在場者支持其參選議員。

新竹地檢署認為，葉國文、陳女涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項行求賄賂、第102條第1項對團體機構行賄等罪嫌，傳喚葉國文及陳女和相關證人、嫌疑人共14人到案，訊後，諭知葉以20萬元交保，並限制住居，陳女2萬元交保候傳。

選舉結果，葉國文以3518票落選。

新竹地院審理認為，葉、陳女犯罪證據不足，均判無罪。檢察官不服，上訴高等法院。

高等法院審理後認為，依檢方調查證據，無法認定葉、陳女2人主觀上有行賄犯意，或對受獎學生家長有行賄買票的對價關係，一審判決葉2人無罪，並無違誤或不當，今仍均判無罪。

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