3條通男沒戴安全帽遇盤查 左搖右晃心虛露餡

身揹3條通黃男，因心虛身體「鐘擺」式猛搖晃露餡。（圖由警方提供）

2024/04/15 14:14

〔記者許國楨／台中報導〕黃姓男子因涉案被北部二地檢署發布通緝，刻意南下跑到台中打零工為躲避查緝，前晚搭機車未戴安全帽被盤查，先是謊報他人身分，還心虛的像鐘擺般身體左搖右晃掩飾緊張，最後自知難逃法網才坦認身背詐欺案等3條通緝，警方則在訊後將他解送歸案。

台中市第二分局立人派出所警員謝嘉原，前晚巡經北區民權路與健行路口時，見前方一輛機車的後座27歲黃姓男子未戴安全帽，基於行車安全考量趨前攔下規勸並盤查身分，黃男因心虛謊報他人身分證號，但本人長相與警用電腦中相片並不相符，員警進而核對姓名及生日，黃所報內容經員警多次查證仍持續錯誤。

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此時黃男辯稱，因「阿嬤協助改名字」、「遷移戶口」才會造成員警查無資料，且在員警詢問過程中，疑為掩飾自身緊張，身體像「鐘擺」一樣左右擺動，後來黃又藉口尿急要上廁所，有伺機逃逸的企圖，最後在警員持續盤問下，黃男見事跡敗露，才承認自己的身分，坦言已遭通緝，才會背誦他人的資料，以規避警方查緝。

經查，黃男是被台北、桃園等兩地檢署發布的竊盜及詐欺通緝犯，身背3條通的他為躲避北部員警追查，才到台中打零工，並且謊報他人的資料企圖蒙混過關，警方則在訊後將他解送歸案。

第二分局周俊銘表示，謊報身分不僅是違法行為，也可能讓犯罪分子逃脫應有的懲罰，民眾應該保持警惕，協助警察維護社會秩序，並避免被不實言詞所蒙蔽，如果您遇到類似的情況，請務必協助員警方提供正確的身分資料，以確保社區的安全和公共利益。

黃男最後才坦承身分，訊後被解送歸案。（圖由警方提供）

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