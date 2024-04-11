竹縣消防局獲贈「仿真凱利」 提升中高級救護技巧

新竹縣政府消防局今天獲贈竹竹苗3縣市政府第1個仿真凱利，它不僅可以讓人聽到脈動、心音、腸音、肺音，也能做插管、打骨針等練習。（記者黃美珠攝）

2024/04/11 17:05

〔記者黃美珠／新竹報導〕有助提升消防救護人員在到院前更精準搶救瀕死急重症傷患救護技術的仿真凱利（MegaCode Kelly）~高級心臟救命術訓練模型，今天在高雄市林姓善心人士捐助下，隨著1輛全新的四輪傳動救護車被送到了新竹縣政府消防局，成為竹竹苗3個縣市政府消防單位首見、提升中高級救護技術的訓練用新利器。

縣府消防局緊急救護科長劉彥承說，這個仿真凱利是頂配等級，市價約80萬元，跟醫院考高級心臟救命術所使用的一樣。

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它就像是真人，可以讓救護人員實際操作演練時摸得到頸動脈、橈動脈等，也可練習幫患者打骨針、做肌肉或靜脈注射，還能練習插管，對於AED電擊也會有回饋反應。

此外，這個頂配的仿真凱利也能讓人透過聽診器，聽取凱利的擬真心音、腸音、以及肺音，這是標配仿真凱利所沒有的功能，這可以讓救護人員，平時就能透過仿真凱利實戰，且了解急重症傷患的傷情和他們歷經搶救過程的真實反應，進而牽動救護人員該如何應變。

劉彥承說，這是竹竹苗3縣市中第1個出現在縣市政府消防局的仿真凱利，謝謝善心人士的捐贈，未來將加入他們的救護訓練課程中，協助同仁精進救護技術。

新竹縣政府消防局今天獲贈竹竹苗3縣市政府第1個仿真凱利，未來將加入新竹縣消防救護的中高階救護訓練課程中。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府消防局今天獲贈竹竹苗3縣市政府第1個仿真凱利，它不僅可以讓人聽到脈動、心音、腸音、肺音，也能做插管、打骨針等練習。（記者黃美珠攝）

除了頂配級的仿真凱利，這輛四輪傳動的救護車也一樣來自高雄林姓善心人士的捐贈。（記者黃美珠攝）

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