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首頁　>　社會

黃子佼持兒少性影像惹公憤 登BBC首頁熱門新聞話題

2024/04/11 04:21

〔中央社〕藝人黃子佼被查獲持有兒少性影像，竟予以緩起訴，引發輿論撻伐。英國廣播公司（BBC）也報導黃子佼事件，這則報導甚至登上BBC首頁熱門新聞排行榜第二名。

BBC以「電視主持人黃子佼被控持有摧殘兒童影像一案引發憤怒」（Anger grows over TV host Mickey Huang's child abuse images charge）為標題，簡述整起事件的來龍去脈。

報導引言寫道，台灣知名主持人持有兒童性虐待影像，卻能透過繳交罰款脫身，以致社會出現提高刑罰的呼聲。

BBC提及，黃子佼的隨身硬碟被查獲存有7部兒少性影像，被勒令支付國庫新台幣120萬元，並且寫了一篇道歉文，但只要2年內表現良好，就能避免被起訴。

報導提到，黃子佼已經道歉，並稱「我不會再犯」，但倡議團體質疑檢方的決定，原因是黃子佼罪名的嚴重性。

BBC指出，根據台灣法律，無正當理由持有未成年人性影像者，可處一年以下有期徒刑，或併科新台幣3萬元以上30萬元以下罰金。

相較之下，美國對持有此類物品的懲罰最高可處10年徒刑。但在日本這類罪行最高可判處一年徒刑，或最高100萬日圓（約新台幣21萬）罰金。1130411

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