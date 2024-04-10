屏東台1線左轉蛋車和機車碰撞 「蛋蛋」哀傷洩了一地

警方處理「蛋蛋的憂傷」車禍。（警方提供）

2024/04/10 17:01

〔記者陳彥廷／屏東報導〕這場車禍，是灑了滿地「蛋蛋」的哀傷…台1線新埤鄉路段是重要路口，每日送貨的車輛是車水馬龍，但近期卻傳出「蛋蛋的哀傷」版車禍，只見車禍後，滿地蛋液在地上形成黃色地毯，隨著太陽將日正當中，居民見狀是直呼「快變荷包蛋了！」，立刻與警方一同幫忙清除。

這起車禍發生在4月8日早上10時許，當時潘姓男子騎乘機車沿新埤鄉台1線由南往北行駛至中正路口時，與自台1線南向左轉要進新埤村落內的陳男所駕小貨車發生碰撞，由於小貨車貨斗並無遮擋物，車上至少5籃生鮮雞蛋全部掉落路面，蛋是應聲而破，蛋液、蛋殼立刻洩了一地。

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警方當場對雙方駕駛人酒測，兩人酒精濃度測試均為0，機車駕駛潘男與小貨車乘客潘女雖有受傷但無大礙，而小貨車載運雞蛋掉落破損就在路口，反而形成後方車輛的風險，由於當時已接近中午，天氣越來越熱，加上柏油吸熱，部分蛋白已略有白化現象，居民見狀直呼「快變荷包蛋了！」。

唯恐真的馬路上出現「煎蛋」，警方在處理完車禍後，立刻與小貨車駕駛進行清除，部分居民也上前幫忙，終於將蛋液清除，警方指出，陳男經營送蛋車，當天應是要去自助餐店補貨，未料在路口發生車禍，呼籲用路人行經路口應相互停讓，以策安全。

滿路蛋液險在烈日下成為「煎蛋」。（警方提供）

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