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能安縱走改線受困 搜救隊冒險護送5人渡溪

仁愛消防分隊與林保署南投分署組成搜救隊，帶領登山隊員渡過湍急的萬大南溪。（南投縣消防局提供）

仁愛消防分隊與林保署南投分署組成搜救隊，帶領登山隊員渡過湍急的萬大南溪。（南投縣消防局提供）

2024/04/05 20:50

〔記者陳鳳麗／南投報導〕攀登能高安東軍山的5人登山隊，擔心花蓮強震造成山路崩塌，今天最後一天行程改走萬大南溪前往奧萬大，卻因水流湍急無法通過，南投縣消防局與林保署南投分署派員救援，搜救人員護送一行人通過落石區，並多次橫切湍急流水，平安抵達奧萬大國家森林遊樂區。

南投縣消防局指出，一支5人登山隊攀登能高安東軍山，今日是最後一天行程，由於3日花蓮發生7.2強震，該登山隊擔心去年8月卡努風災及前幾天的花蓮強震，造成山路崩塌無法順利下山，決定更改路線，改走萬大南溪水路進入奧萬大。

該登山隊上午出發後，走到萬大南溪即因水流湍急無法通過，並有2人差點被溪水流走，還有人雨鞋也被沖走，只好向南投縣消防局求援，勤指中心請該登山隊留在原地等待搜救人員。

消防局經確認報案人座標後，向林業及自然保育署南投分署提出支援申請，由消仁愛消防分隊和林保署南投分署各派兩人前往救援，經在仁愛分隊集結後，從奧萬大方向經萬大南溪前往登山隊員待援地點。

因花蓮強震造成地質不穩定，且南溪水路大部分是行走在峽谷當中，不時有落石崩落，搜救人員下午1時接觸登山隊一行人，5人均平安，在搜救人員護送下通過落石區域，並多次橫切湍急流水，順利在下午3時以前抵達奧萬大國家森林遊樂區，所有人員均沒有受傷。

南投縣消防局表示，強震後山區較容易發生嚴重道路阻斷、坍方、淘空或是落石情況，能高安東軍縱走路線最後一日行程，無論是既有路線或是南溪水路都相當危險，山友需承受路線崩塌無路可走，及落石砸傷的高度風險，呼籲近期不要前往山區從事登山活動。

搜救隊員一路涉溪並閃避落石，前往登山隊員待援的地點。（南投縣消防局提供）

搜救隊員一路涉溪並閃避落石，前往登山隊員待援的地點。（南投縣消防局提供）

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