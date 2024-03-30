獨家》徐少東涉替中國發展組織30萬交保 檢抗告成功將重裁定

中華致公黨副主席徐少東涉及中國介入總統大選疑案。（讀者提供）

2024/03/30 22:08

〔記者鮑建信／高雄報導〕中華致公黨副主席徐少東涉及中國介入總統大選疑案，檢方查獲他另涉嫌違反國安法，並聲請羈押禁見，被高等法院高雄分院裁定30萬元交保，高檢署高雄分署不服提起抗告，經最高法院撤銷發回，院方將於近日開庭重裁。

據了解，中國國台辦透過被告徐少東和台灣新住民關懷總會理事長周滿芝等人，涉嫌意圖影響今年初總統和立委選舉，被橋頭地檢署依違反正副總統選罷法、反滲透法等罪起訴後，仍認為徐有逃亡之虞聲請續押，經地院裁定50萬元交保，並限制住居及出境、出海，並定期向派出所報到。

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由於徐另涉嫌替大陸地區發展組織，觸犯國家安全法為2審管轄，此部分先前移送高雄高分檢調查，承辦檢察官陳俊宏得知徐交保後，簽發拘票拘提到案，並認為他涉案情節重大，有串證、逃亡之虞，聲請羈押禁見，被高雄高分院裁定30萬元交保。

檢察官陳俊宏收到裁定書後不服，日前提起抗告，最高法院認為仍有部分案情疑點未釐清，發回高雄高院重新裁定，合議庭法官近日將傳喚徐少東到案說明。

此外，周滿芝也曾因涉嫌違反國家安全法，被橋檢移請高雄高分檢偵辦，並被院方裁定羈押禁見。

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