出庭通知書請鄰居簽收 郵差偽造簽名記2支申誡

黃女表示，右邊是她在郵局簽收表的簽名，左邊是法院送達證書，上面是郵務士偽造的簽名。（民眾提供）

2024/03/27 16:22

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城郵局郵務士（郵差）被指控，送法院開庭通知書時，未依規定請當事人或其同居人簽收，而是請鄰居代收，並在法院送達證書上，謊稱鄰居為同居人，並偽造鄰居簽名。宜蘭郵局承認疏失，記該名郵務士2支申誡處分。

去年12月，頭城郵局的郵務士，要送宜蘭地方法院民事訴訟開庭通知書給王姓男子，但王男通訊住址無人應門，於是郵務士到隔壁的縣議員林詩穎服務處，請服務處人員代收。

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黃姓服務處人員表示，平時會替鄰居幫忙簽收信件，但見是訴訟文書，有些疑慮，曾向郵差詢問「這樣好嗎？」郵務士表示可以，才在「郵局簽收表」簽名代收，並將文件放在王男家門口。

事後，王男主張，沒收到通知書，因此缺席庭期而敗訴，向宜院提出上訴。郵局則拿出「宜蘭地方法院宜蘭簡易庭送達證書」（形同法院文件送達的證明），上面有黃員簽名，與王男關係欄位勾選「同居人」，主張通知書確實送達。

黃姓服務處人員喊冤稱，她只簽了郵局簽收表，沒簽過送達證書，更未謊稱自己是王男同居人；郵局的郵務督察為此前往服務處，咆哮要求黃員承認簽過送達證書。

宜院表示，依照民事訴訟法第137條規定，針對住址明確的當事人，法院訴訟文件必須由當事人、其同居人或其受僱人簽收，若無人可簽收，郵務士應寄存派出所，並由派出所到該住址張貼通知書，通知當事人領取。

服務處表示，該名郵務士不但便宜行事，請鄰居代收，還在要交還法院的送達證書上，偽造黃員簽名，並謊稱黃員是同居人，實在太離譜，若頭城郵局草率辦事成性，恐影響許多訴訟當事人的權益。

宜蘭郵局副局長歐鴻煊表示，該名郵務士確實未按規定送件，已記兩支申誡處分，至於咆哮爭議，郵務稽查起初誤會兩張都是黃員簽署，在此向相關人等致上歉意，會持續要求郵差同仁注意相關規定，避免影響民眾權益。

至於郵務士是否涉偽造文書罪，歐鴻煊說，由於確實有代收事實，是否涉及偽造文書，會與法務人員研議再作處置。

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