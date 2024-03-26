新北分署清明連假前拍賣 土地與土城海山站公寓都有賣

行政執行署新北分署定於下週二舉辦「123聯合拍賣會」，拍賣標的包含新北市土城區鄰近捷運海山站的公寓。（新北分署提供）

2024/03/26 17:13

〔記者王定傳／新北報導〕行政執行署新北分署定於4月2日在清明連假前舉辦「123聯合拍賣會」，拍賣標的物包括1輛納智捷休旅車、1部CANTER貨車、3檔實體股票、4式商標權，另拍賣新北市7行政區土地40筆，還有新北市土城區鄰近捷運海山站的公寓，3房、1廳、1衛，面積約27.1坪，連同基地底價1243萬元，平均每坪約42萬元。

新北分署指出，當日上午10時許，將在新北分署以「喊價」方式拍賣板信及陽信商業銀行與南山人壽保險公司實體股票，另有4式商標權，尚有1輛車齡7年，車身灰色的納智捷休旅車，是某工程行滯納營業稅等，其負責人主動提供新北分署查封、拍賣，其排氣量為2198c.c.，行駛里程數16萬7756公里，第1次拍賣，不定底價，原則價高者得。

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新北分署表示，該休旅車計至3月11日止，尚滯納使用牌照稅、汽車燃料使用費及交通違規罰鍰等，合計將近12萬8000元，拍定人應於過戶時繳清，才可以辦理過戶。

此外，另拍賣1輛車齡18年的中華CANTER貨車，排氣量2835c.c.，行駛里程數14萬1210公里，第1次拍賣，亦不定底價，因車輛無法發動，其拍賣地點在新北市泰山區泰山路191號旁的空地，請有意參與競標民眾特別留意，切勿跑錯場地。

新北分署指出，同日下午3時，將在分署以「投標」方式拍賣不動產，其中，坐落土城區學府路一段256巷15號2樓的建物，為5層樓公寓的2樓，屋齡將滿39年，格局為3房、1廳、1廚、1衛、1後陽台，其室內面積約27.1坪，陽台約2.4坪，總計約29.5坪，本次為第1次拍賣，連同基地底價1243萬元，平均每坪約42萬元，投標保證金248萬6000元，現由當事人自住，拍定後點交。

新北分署指出，該建物位處土城鬧區，樓下就是菜市場，離海山捷運站不到300公尺，步行約3至5分鐘可達，交通便利，採買方便；此外，尚拍賣坐落板橋、中和、三重、新莊、土城、三峽及五股等7區的土地40筆，歡迎對不動產有置產及投資興趣的民眾參與投標。

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