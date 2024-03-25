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3/25 威力彩頭獎摃龜！今彩539開3注 800萬獎落屏東、彰化

今晚開獎的第113000025期威力彩頭獎摃龜、第113000073期今彩539頭獎開出3注，獎落屏東及彰化。（台彩提供；本報合成）

今晚開獎的第113000025期威力彩頭獎摃龜、第113000073期今彩539頭獎開出3注，獎落屏東及彰化。（台彩提供；本報合成）

2024/03/25 22:16

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月25日）開獎的第113000025期威力彩頭獎摃龜；第113000073期今彩539頭獎開出3注，由屏東縣潮州鎮三和里延平路129號1樓的「大鉅彩券行」、屏東縣屏東市楠樹里林森路39之3號的「富貴春彩券行」及彰化縣花壇鄉白沙村彰員路三段61號1樓的「鴻道公益彩券行」開出。

第113000025期威力彩中獎號碼為「02、15、16、23、24、38，第二區：05」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎5注中獎，可得15萬元；肆獎42注中獎，每注可得2萬元；伍獎224注中獎，每注可得4000元；陸獎1424注中獎，每注可得800元；柒獎3009注中獎，每注可得400元；捌獎1萬6453注中獎，每注可得200元；玖獎1萬9387注中獎，每注可得100元；普獎3萬8101注中獎，每注可得100元。

第113000073期今彩539中獎號碼為「04、11、20、34、36」，頭獎開出3注，每注可得800萬元；貳獎191注中獎，每注可得2萬元；參獎7168注中獎，每注可得300元；肆獎8萬1667注中獎，每注可得50元。

第113000073期39樂合彩中獎號碼為「04、11、20、34、36」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合152注中獎，每注可得1萬1250元；二合9246注中獎，每注可得1125元。

第113000073期3星彩中獎號碼為「040」，壹獎59注中獎，每注可得5000元。

第113000073期4星彩中獎號碼為「4222」，壹獎5注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

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