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6旬翁登石門山突倒地 直升機吊掛送醫搶救不治

來自桃園的68歲吳姓男子攀登南投縣石門山回程時突然身體不適，倒地失去生命跡象，空勤總隊出動直升機吊掛把人載下山，送醫急救無效過世。（消防局提供）

來自桃園的68歲吳姓男子攀登南投縣石門山回程時突然身體不適，倒地失去生命跡象，空勤總隊出動直升機吊掛把人載下山，送醫急救無效過世。（消防局提供）

2024/03/25 18:06

〔記者王錦義／花蓮報導〕位於花蓮、南投交界的石門山是合歡群峰中最容易攀登的台灣百岳，海拔3237公尺，受到許多民眾前往攀登，不過今天有來自桃園的68歲吳姓男子攀登回程時突然身體不適，倒地失去生命跡象，空勤總隊出動直升機吊掛把人載下山，送醫急救無效過世。

太魯閣國家公園管理處今天上午約10點18分許，接獲南投縣消防局來電請求救援，指出石門山三角點下方步道有名男子沒有生命跡象，便派遣合歡站巡查員自小風口出發，攜帶自動體外心臟電擊去顫器（AED）、SKED捲筒擔架、急救箱等前往救援。

救難人員抵達現場後，趕緊使用AED及心肺復甦術急救吳男，並請空勤總隊協助出動黑鷹直升機將人吊掛下山，直升機在中午11點45分許完成吊掛後，隨後降落花蓮德興運動場，由救護車後送花蓮慈濟醫院急救，最後仍不治，詳細事故原因待警方調查。

海拔約3237公尺的石門山，是合歡群峰中較好登頂的台灣百岳，約700公尺步道上鋪有棧道與石階，只要從登山口沿著步道，約半小時就可登頂。沿途可欣賞屏風山、奇萊北峰山景及立霧溪谷，4月中旬後還有機會看見高山杜鵑花盛開風景。

來自桃園的68歲吳姓男子攀登南投縣石門山回程時突然身體不適，倒地失去生命跡象，空勤總隊出動直升機吊掛把人載下山，送醫急救無效過世。（消防局提供）

來自桃園的68歲吳姓男子攀登南投縣石門山回程時突然身體不適，倒地失去生命跡象，空勤總隊出動直升機吊掛把人載下山，送醫急救無效過世。（消防局提供）

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