買比特幣助烏克蘭？屏東婦人拿親人帳號助詐團洗錢 逆轉判有罪

林婦涉嫌拿老公、公公帳戶，幫助詐欺集團行騙、洗錢，被高雄高分院（圖）改判有罪。（記者鮑建信攝）

2024/03/22 22:20

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東林姓婦人拿老公和公公帳號，涉嫌幫助詐欺集團行騙、洗錢，被依違反洗錢防制法起訴，經地院判決無罪後，檢方不服上訴，高等法院高雄分院改處徒刑6月，另併科罰金6萬，罰金如易服勞役，以1000元折算1日。

據了解，2022年4月7日初，林婦涉嫌以line傳送由她保管的公公郵局帳號，予詐欺集團自稱「楊醫師」成員，對方用於行騙，並詐欺14萬元，她再依指示，用自己上海商業銀行帳號，將這筆錢存、提，企圖製作金流斷點。

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此外，同年4月25日下午，林婦要求不知情配偶，申辦土銀高樹分行帳戶，提供給「楊醫師」使用詐欺30萬元，她並依對方指示，請其夫去提錢，意圖製作斷點。案經警方查獲，依涉嫌洗錢防制法，移送屏東地檢署偵查並起訴。

林婦指稱，透過LINE認識自稱「楊醫師」，他說烏克蘭戰爭死傷慘重，要買比特幣去買醫療資源，她想說要幫助人家，所以把提領的錢，都拿去買比特幣轉給對方，案發後始知受騙，否認犯行。

地院認為林婦是被騙，判決無罪後，檢方不服上訴，高雄分院卻認為她高職商科畢業，曾投資比特幣交易，甚至開店做生意，社會經驗豐富，並有人際網路和消息管道，其夫也曾提醒她有可能被騙，因此改判有罪，可上訴。

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