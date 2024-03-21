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老母會氣死！不孝子借2萬元 瞎掰：我媽撞到頭走了

周男向女網友借錢，瞎掰母親住院與過世，台中地院依詐欺罪判處罰金5萬元，緩刑2年。（記者張瑞楨攝）

周男向女網友借錢，瞎掰母親住院與過世，台中地院依詐欺罪判處罰金5萬元，緩刑2年。（記者張瑞楨攝）

2024/03/21 12:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市51歲周姓男子，其母年事已高，但活得好好的，他去年8月向女網友借錢，瞎掰自己的老母親住院，之後又跌倒撞到頭，於凌晨走了（過世），女網友基於善意而出借2萬元，他又瞎掰說，他向區公所申請喪葬補助後，會將錢償還給女網友，女網友被耍得團團轉，台中地檢署查閱周母的就醫紀錄，並無住院或死亡，依詐欺罪起訴，台中地院考量他坦承犯行且已償還2萬元，輕判罰金5萬元，緩刑2年。

判決書指出，周男與女網友認識之後，雙方並無金錢往來，不料，去年8月間，周男傳訊息向女網友借錢，「商量一下，能先週轉一下7000嗎？我媽要出院，錢不夠繳看護的錢，差7000，可以先週轉的話，25號還妳」、「拜託再先借我13000，我媽凌晨走了，自己要下床去行動馬桶，跌倒撞到頭了，我盡快還妳」。

女網友認為，「每個人都有一些不好過的地方」，趕緊借給周男2萬元，但周男並未返還，反而告訴女網友，「明天我向區公所申請緊急喪葬補助，申請出來先還妳，然後我再申請勞保的喪葬津貼」，也就是他申請取得喪葬補助或津貼後，會優先還錢，卻又食言而肥，女網友提出告訴。

中檢偵查時，調閱周母的就醫紀錄，並無住院、出院與死亡，提起詐欺罪公訴，台中地方法院認為，周男已於中檢偵查時，陸續將2萬元還給女網友，他也坦承犯行，法官考量他詐得的金額不高，犯後坦承犯行，已悉數賠償女網友，輕判罰金5萬元，宣告緩刑2年，可上訴。

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