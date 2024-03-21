高市遊覽車1死14傷車禍 勞工局要查是否疲勞駕駛釀禍

高市一輛遊覽車因誤闖機車道撞擊限高2米的高速公路下涵洞，釀成1死14傷。（記者李惠洲攝）

2024/03/21 12:19

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市仁武區水管路昨天（20日）晚上8點多發生遊覽車撞涵洞的重大車禍，造成1名80歲周男當場死亡、14人輕重傷送醫，據傳，該旅行團是當天一早5點半從高雄出發前往阿里山1日遊，直到晚上8點多返回高雄，針對鄧姓司機是否有疲勞駕駛情形，高雄市勞工局將調閱相關資料進一步釐清。

高雄市勞工局表示，已派員針對該遊覽車公司進行勞檢，將進一步調閱出勤及行車紀錄等相關資料，後續配合檢方偵辦釐清。不過據了解，今早勞工局派員前往遊覽車公司突襲稽查，當時業者大門深鎖未找到人，將再以其他方式進行稽查。

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依勞基法規定，一般勞工每天工作時數8小時，加班不得超過4小時，所以1天總工時不得超過12小時；依交通部的租用遊覽車安全事項規定，遊覽車駕駛每日駕駛車輛時間不可超過10小時，駕車4小時應休息30分鐘以上，單日自車輛報到起至行程結束，調派單一駕駛人勤務不得逾11小時。因此，勞工局將實際調查該旅行團的行程、行車記錄器等，了解司機到達定點後是否有充分休息等，才能進一步釐清司機是否有超時及疲勞駕駛等情形。

出事的遊覽車主要是搭載高雄市仁武區中華社區的長輩前往阿里山1日遊，車上包含司機、領隊和乘客共27人，昨晚8點多已快到家，未料司機疑似誤闖機車道，撞到限高2米的高速公路下涵洞，造成車頭上層被削平，坐在駕駛座上方的周男當場慘死，另14人輕重傷送醫，至今早已有8人出院，1人住進加護病房，5人轉住院及留院觀察中。

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