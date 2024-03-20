屏東砂石車越分隔島擦撞貨櫃車撞圍牆 駕駛命危搶救中

砂石車北上越過分隔島後衝撞對向的路外圍牆。（屏東縣消防局提供）

2024/03/20 18:08

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台1線新埤路段今天下午3時許傳出嚴重車禍，造成1傷1命危，警方獲報立刻前往處理，並公佈事發過程監視影像，疑似是一部由南往北的機車因不明原因自摔，後方的砂石車為閃避衝撞分隔島後越入對向車道，再擦撞大貨車再衝進民宅圍牆，現場一片狼籍，警消正持續處理、排除壅塞。

潮州警分局今天下午3時許，獲報指台1線與新埤鄉新民路口，一部砂石車行駛於北上車道行經該路口時，疑似為閃避一輛不明原因自摔機車而向左偏出，但因衝勢大，撞擊分隔島後並未停下，還再衝撞對向車道的貨櫃車車斗貨櫃尾端，強大撞擊力致該貨櫃車後方的貨櫃掉落於南向車道外側道路，貨櫃車也因此偏移至路旁，撞倒廣告招牌等。

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而砂石車仍止不住，直到撞上南向車道外的民宅圍牆後才停下，整個路口一片狼籍，由於該處是南來北往交通要衝，南下車道開始壅塞，警方到場除調查事故原因，現正封閉南下車道排除事故相關的車輛零件等，並調撥北上車道供南下使用，而消防救護將機車騎士及砂石車司機送醫救治中，相關肇事原因持續調查分析中。

屏東縣消防局則表示，接獲報案後，即派遣新埤分隊2車3人、林邊1車2人，共計3車5人前往，15時33分林邊救護車回報載送約22歲的男性機車騎士，其肢體擦傷，意識清醒，送往輔英醫院救治，15時35分新埤救護車回報載送55歲的砂石車男駕駛，因車禍致失去生命跡象，現正於潮州安泰醫院搶救當中。

由於事發之初有目擊者認為是砂石車在偏向對向車道過程中致使機車騎士受傷，但經警、消調閱路口監視器影象，發現為砂石車為閃避自摔的機車騎士而偏移至對向車道。

砂石車北上越過分隔島後衝撞對向的路外圍牆。（屏東縣消防局提供）

由南往北的砂石車衝過分隔島後擦撞對向貨櫃車，貨櫃當場撞落於馬路上。（屏東縣消防局提供）

由南往北的砂石車衝過分隔島後擦撞對向貨櫃車。（屏東縣消防局提供）

砂石車北上越過分隔島後衝撞對向的路外圍牆。（屏東縣消防局提供）

由南往北的砂石車衝過分隔島後擦撞對向貨櫃車。（屏東縣消防局提供）

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