台北文昌街舊宅坍塌 將追究所有權人責任

圖說：台北市大安區文昌街一間老舊公寓昨天深夜（19日）10點半左右，2樓地板突然坍塌，北市府成立前進指揮所，清除散落的磚塊跟廢棄物。（台北市建管處提供）

2024/03/20 10:06

〔記者何玉華／台北報導〕台北市大安區文昌街一間老舊民宅昨天（19日）深夜10點半左右2樓地板突然坍塌，巨響嚇壞周邊居民，台北市消防局獲報前往，確認無人居住、無人傷亡，但為防建物再坍塌造成傷亡，現場拉起封鎖線，市府仍成立前進指揮所，將可能持續塌陷的構造物拆除、清理散落的磚塊等廢棄物後才撤除，後續交建管處處理，並追究建物所有權人違反建築法責任。

大安區文昌街245號建物二樓地板於19日晚間10點半左右發生坍塌，市府獲報前往了解，現場為2層樓建築物，人居住，無人受困受傷，坍塌物壓毀6輛機車。市府於晚間11點時40分成立指揮所。

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台北市建管處副處長王金棠表示，坍陷的建築物是沒有使用執照的二層加強磚造老舊房屋，目前已無人居住，接獲塌陷意外通報後，立即會同台北市建築師公會緊急派員前往勘查處理，現場初步研判坍塌原因疑似房屋老舊疏於維修，外牆柱及騎樓樓板有龜裂情形，建物所有權人未善盡管理維護之責，裂縫持續擴大，導致騎樓板坍塌事件。所幸塌陷建築物係一獨立構造，尚不影響兩側鄰房結構安全。

前進指揮所於今晨3點50分完成建物階段性拆除，掉落道路磚塊、廢棄物清除，交通恢復正常通行後撤除，後續交建管處處理並追究建物所有權人違反建築法責任。

建管處表示，緊急處理工作已告一階段，對於建物所有權人未善盡管理之責，造成建物樓板坍塌事件，後續將依違反建築法第77條第1項規定追究所有權人責任並責令限期完成改善，除依同法第91條規定處以罰鍰，另外，如因維護管理不善肇致人員傷亡，建物所有權人應亦負擔相關民刑事責任。

台北市大安區文昌街一間老舊公寓昨天深夜（19日）10點半左右，2樓地板突然坍塌，北市府成立前進指揮所，清除散落的磚塊跟廢棄物。（台北市建管處提供）

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