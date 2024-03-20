酒駕與救護車相撞 22歲大學生頭部重創慘死

監視器拍下騎機車的施姓大學生（圖左，救護車車頭旁），與救護車相撞的瞬間畫面。（民眾提供）

2024/03/20 09:51

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市昨天（19日）深夜發生一起救護車與機車相撞的死亡車禍，黃姓司機駕駛民間救護車，載患者返家途中，行經中市北屯區時，與施姓機車騎士相撞，年僅22歲施姓男大學生頭部重創死亡，抽血檢驗施生體內酒精數值，超過公共危險罪數值的2倍，救護車駕駛則無飲酒跡象，主要肇事原因，可能是施生沒有禮讓救護車，全案交由中市警局交通警察大隊分析。

現場的監視器畫面顯示，63歲黃男駕駛的救護車，當時載送醫院治療後的患者，返回北屯區住處，救護車途經崇德路一段與太原路的路口（往漢口路方向直行），當時鳴警報器，也開啟警示燈，於上述路口時闖紅燈，年僅22歲施姓大學生（就讀中市某國立大學進修部）騎著機車，他行駛至上述路口處（沿著太原路往永興街方向直行），施生的行進方向與救護車交錯，他前方路口當時也不是紅燈，但他速度不低，可能也沒有禮讓救護車，於路口處與救護車相撞。

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施生頭部重創，經送中國醫藥大學附設醫院急診室急救，由醫院宣告不治死亡，他案發前是否喝酒？在哪裡喝酒？家屬都說不清楚。

中市警局二分局酒測，救護車駕駛黃男無酒精反應，施生抽血酒精值，則明顯超過法定標準值，警方將黃男依過失致死罪移送台中地檢署偵辦，全案已調閱路口監視器還原事發經過，詳細事故原因將由交通警察大隊事故處理組進行分析研判。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

施姓大學生機車嚴重毀損，他送醫後因頭部重創不治。（民眾提供）

施生機車嚴重損壞，救護車右前輪撞擊位置，也明顯受損。（民眾提供）

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