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遭控與已婚隨扈不倫戀判賠75萬 Kolas：當然上訴！

總統府前發言人Kolas Yotaka涉不倫戀判賠75萬元，Kolas表示「我當然要上訴」。（資料照）

總統府前發言人Kolas Yotaka涉不倫戀判賠75萬元，Kolas表示「我當然要上訴」。（資料照）

2024/03/19 19:04

〔記者陳昀／台北報導〕總統府前發言人Kolas Yotaka遭指控與已婚李姓隨扈不倫戀，花蓮地院今一審宣判，認為Kolas不法侵害李妻配偶關係屬實、判賠75萬元，雙方均得上訴。Kolas透過臉書表示，花蓮地院在毫無證據的前提下，做出先入為主的不公判決，令她相當震驚，「我當然要上訴，我不會輸！」

Kolas指出，2023年6月28日週刊大篇幅報導，誣指她在2022年競選花蓮縣縣長期間與李姓隨扈「不倫」，全篇報導基礎只來自一場官司，由花蓮縣立委傅崐萁及其御用律師協助李妻提告，但花蓮地方法院的判決結果令我及律師相當震驚，在毫無證據的前提下，做出先入為主的不公判決，「我知道我面對的不是只有一個人，背後是一群人。我當然要上訴，我不會輸。」

Kolas主張，審判過程中，原告提出的唯一證據是她與李姓隨扈的line文字對話，其中從未談到計畫同居、共同購屋等事實，地院之判決認定欠缺證據，與事實不合；法院所稱在結束隨扈關係後，仍有大量對話往來，卻忽略是對方因長達5年服用抗焦慮藥物後多次要求與她對話，被她多次拒絕。她在法庭上一一說明並提出證據，立場從未改變，重申立場包含鏡週刊報導不實，我從未與隨扈不倫、從未計畫同居、從未有親密接觸，但她的說法從未被以相同篇幅並陳。

Kolas強調，花蓮地院一審過程中，李妻訴狀以週刊為本，但週刊對她提出的重大指控，卻一次都沒有向她及李姓隨扈查證剪接過的Line對話內容，「一次」都沒有；反之，她向週刊要求查證多次遭記者拒絕，週刊非但未經她許可錄音，還剪接、拼湊、編造、P圖（例：團體照P成雙人照，把帽子包包照片P入某民宿稱「同住」「愛巢」），逕自捏造鹹濕的對話情節誤導讀者（例：把「聖母峰」「登山」說成性行為），慫恿觀眾點閱、分享、叫罵，形成輿論心證。

Kolas說，「政治場，是血腥的戰場，這條爭取恢復名譽的苦路還沒結束，我已經提出上訴，在花蓮高分院見。」

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