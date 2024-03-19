司機在台中警分局前恍神撞分隔島 物流車側翻小黃衰被擊落

物流貨車自撞中央分隔島後側翻。（民眾提供）

2024/03/19 11:40

〔記者許國楨／台中報導〕一輛物流貨車今天凌晨行經台中市南區路段時，司機疑恍神竟直接撞上中分隔島後翻車，除撞歪燈桿，後方另輛小黃也因反應不及追撞，由於事發地點就在警分局前方，值班員警聽到碰撞巨響立即衝出查看，即刻救援，所幸僅物流車司機受輕傷，詳細肇因將由警方調查釐清。

這起交通事故發生在今天凌晨12點多，33歲陳姓司機駕駛物流貨車沿復興路往國光路方向內側車車道直行，靠近復興路、學府路口時因不明原因偏移，直接撞上該路口中央分隔島後翻覆，車身橫躺在路中，也波及路燈桿造成歪斜，此時後方另輛由53歲張姓運將駕駛的計程車，則是反應不及直接追撞側翻貨車。

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由於事故地點就在第三分局正前方路口，值班員警當時聽到巨大的碰撞聲趕緊衝出查看，只見現場一片狼籍，除物流貨車損毀，計程車車頭也嚴重凹陷，立即通報119派遣救護車趕往，將腳部受傷陳男送醫，所幸陳男意識清楚，經治療無大礙，張姓運將沒有受傷。

而兩名駕駛經酒測均無飲酒反應，陳男自述因當時開車分心、恍神才不慎自撞，但因現場翻車、路燈被撞毀等，造成復興路單側車道封閉，對向內側車道封閉，警方經通知環保局、交通局及建設局前來協助處理後，目前已恢復正常運作，至於確實肇事原因尚待事故分析鑑定。

後方計程車反應不及追撞，造成車頭嚴重凹陷。（民眾提供）

警方在事故現場拉起封鎖線。（民眾提供）

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