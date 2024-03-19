為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

白沙屯媽進香 女信眾搭免費貨車不慎跌落摔傷

女香燈客在貨車轉彎時不慎摔落受傷。（民眾提供）

女香燈客在貨車轉彎時不慎摔落受傷。（民眾提供）

2024/03/19 09:34

〔記者歐素美／台中報導〕苗栗白沙屯媽昨凌晨起駕要到雲林北港進香，許多善心人士開貨車提供免費載送服務，讓香燈腳可暫時搭車休息，56歲楊姓信眾卻不慎從車上摔下，送醫救治，幸無生命危險；另昨在台中市清水區中華北路與中山路口也發生機汽車擦撞事故，一度傳為白沙屯香燈腳受傷，警方調查是男性機車騎士闖紅燈釀禍，但事故雙方皆非香客。

李姓男子駕駛小貨車隨白沙屯媽祖南下進香，途中讓56歲楊女（隨白沙屯媽徒步進香的香燈腳）坐上小貨車後方車斗。昨天上午11點12分，小貨車經過大甲區經國路左轉中山路時，楊女不慎從車斗摔下，致頭部撕裂傷，但意識清醒，經送李綜合醫院就醫，無生命危險，警方表示，小貨車駕駛李男無酒駕，肇事因素有待調查釐清，並提醒香燈腳，坐貨車車斗時要抓緊固定物，以策安全。

另昨天上11點18分，在清水區中華北路與中山路口也發生一起機汽車擦撞車禍，民眾po網說是香客被撞，還被行經的休旅車拖行，受傷昏迷。

清水警分局調查指出，鄭男（71歲）騎機車沿清水區中山路往中華北路行駛，疑因闖紅燈在路口與沿中華北路往臨港路方向行駛的轎車駕駛林女（60歲）發生碰撞，鄭男頭部外傷、腳骨折，目前還在梧棲童綜合醫院加護病房治療，雙方經酒測並未無酒駕。

鄭男未依號誌行駛部分，警方將依違反道路交通管理處罰條例第53條1項，處以1800至5400元罰款。警方並呼籲駕駛人行經路口時不得違反號誌，並應減速慢行，以維護自身安全。

清水區乍也發生機汽車車禍，民眾質疑是香客受傷，警方調查指出，雙方皆非香客。（擷取自臉書）

清水區乍也發生機汽車車禍，民眾質疑是香客受傷，警方調查指出，雙方皆非香客。（擷取自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「粉紅超跑」進彰化走山線或海線？ 彰警曝「這裡」是關鍵
2024/03/19 09:30

「粉紅超跑」進彰化走山線或海線？ 彰警曝「這裡」是關鍵
素質呢？白沙屯媽祖進香才第1天 這畫面氣炸民眾：會有報應！
2024/03/18 16:50

素質呢？白沙屯媽祖進香才第1天 這畫面氣炸民眾：會有報應！

愛河首排！退休精品宅 品味生活始於此
進喔！進喔！ 白沙屯媽祖率18萬香燈腳出發進香
2024/03/18 06:15

進喔！進喔！ 白沙屯媽祖率18萬香燈腳出發進香
健康醫療網》白沙屯媽祖進香人數破紀錄！ 醫提「注意事項」避免身體不適
2024/03/17 14:57

健康醫療網》白沙屯媽祖進香人數破紀錄！ 醫提「注意事項」避免身體不適

雙B債領高息又能賺價差？原因在這兒
白沙屯媽祖進香人數破紀錄 醫籲香燈腳留意推擠與防疫
2024/03/15 15:57

白沙屯媽祖進香人數破紀錄 醫籲香燈腳留意推擠與防疫
香燈腳看過來！迎白沙屯、大甲媽祖進香 清水警送限量「鑰匙圈」
2024/03/14 09:49

香燈腳看過來！迎白沙屯、大甲媽祖進香 清水警送限量「鑰匙圈」
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播