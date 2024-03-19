白沙屯媽進香 女信眾搭免費貨車不慎跌落摔傷

女香燈客在貨車轉彎時不慎摔落受傷。（民眾提供）

2024/03/19 09:34

〔記者歐素美／台中報導〕苗栗白沙屯媽昨凌晨起駕要到雲林北港進香，許多善心人士開貨車提供免費載送服務，讓香燈腳可暫時搭車休息，56歲楊姓信眾卻不慎從車上摔下，送醫救治，幸無生命危險；另昨在台中市清水區中華北路與中山路口也發生機汽車擦撞事故，一度傳為白沙屯香燈腳受傷，警方調查是男性機車騎士闖紅燈釀禍，但事故雙方皆非香客。

李姓男子駕駛小貨車隨白沙屯媽祖南下進香，途中讓56歲楊女（隨白沙屯媽徒步進香的香燈腳）坐上小貨車後方車斗。昨天上午11點12分，小貨車經過大甲區經國路左轉中山路時，楊女不慎從車斗摔下，致頭部撕裂傷，但意識清醒，經送李綜合醫院就醫，無生命危險，警方表示，小貨車駕駛李男無酒駕，肇事因素有待調查釐清，並提醒香燈腳，坐貨車車斗時要抓緊固定物，以策安全。

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另昨天上11點18分，在清水區中華北路與中山路口也發生一起機汽車擦撞車禍，民眾po網說是香客被撞，還被行經的休旅車拖行，受傷昏迷。

清水警分局調查指出，鄭男（71歲）騎機車沿清水區中山路往中華北路行駛，疑因闖紅燈在路口與沿中華北路往臨港路方向行駛的轎車駕駛林女（60歲）發生碰撞，鄭男頭部外傷、腳骨折，目前還在梧棲童綜合醫院加護病房治療，雙方經酒測並未無酒駕。

鄭男未依號誌行駛部分，警方將依違反道路交通管理處罰條例第53條1項，處以1800至5400元罰款。警方並呼籲駕駛人行經路口時不得違反號誌，並應減速慢行，以維護自身安全。

清水區乍也發生機汽車車禍，民眾質疑是香客受傷，警方調查指出，雙方皆非香客。（擷取自臉書）

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