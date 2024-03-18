男安全帽未扣好遭警攔下竟是酒駕 屏東大執法2天取締19件

屏縣日前取締酒駕大執法。（屏東縣政府警察局提供）

2024/03/18 17:21

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣本月12日發生一起酒後駕車自撞路旁水泥石墩交通事故，造成一死一傷，警方本月16日宣布大執法至23日，統計16日、17日兩天就取締了19件；一名男子因安全帽未扣帽帶，被警方攔下，酒測達0.53，被依公共危險移送。

屏東縣政府警察局為防制酒後駕車，自3月16日至23日辦理取締酒駕大執法專案，經統計執法2天來取締件數共計19件，其中公共危險移送8件、告發11件。

請繼續往下閱讀...

警方取締的一件酒駕案中，是一名男子白天酒後騎機車，但因為未扣好安全帽扣環，行經潮州鎮華興路段時，被路旁警察發現，警方攔下他準備開未戴好安全帽的罰單，因發現疑有酒氣，經酒測後酒測值為0.53，男子不僅要繳500元未繫好安全帽的罰單，還被依公共安全移送法辦。

警方表示，酒駕經查獲，酒測值在0.15至0.24，機車駕駛人處新台幣1萬5千元以上9萬元以下罰鍰，汽車駕駛人處3萬元以上12萬元以下罰鍰，並均當場移置保管該汽機車及吊扣其駕駛執照1年至2年；酒測值超過0.25以上將依刑法公共危險罪移送法辦。

屏東縣警局表示，將持續加強宣導並呼籲民眾聚餐飲酒後，千萬不要酒後駕車，可事先指定駕駛、改搭計程車或使用酒後代駕服務，保護自身及所有用路人的安全，避免憾事一再發生。

依據屏縣警局統計，今年（2024年）起至3月13日止，取締酒駕件數共計558件，而酒駕肇事死亡事故發生2件、受傷63件，與112年同期死亡事故發生3件、受傷93件相比，死亡事故減少1件、受傷減少32件。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法