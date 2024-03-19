LINE「預言」周勝考涉弊案判「13年半」 前里長遭判刑定讞

前里長梁金龍因於LINE中「預言」周勝考涉遠雄弊案被判「13年半」，一、二審都依違反選罷對梁判得易科罰金之刑4月，最高法院駁回上訴定讞。（資料照）

2024/03/19 11:20

〔記者溫于德／台北報導〕新北市前里長梁金龍明知國民黨籍周勝考登記參選2022年第4屆議員選舉，且周涉及的遠雄大巨蛋弊案尚未宣判，梁竟於同年10月先在LINE群組稱「據說判13年半」等語，事後被周提告指散布不實消息意圖使其不當選。最高法院維持歷審見解，認梁犯公職人員選舉罷免法中散布謠言、傳播不實罪，判得易科罰金之刑4月定讞。

周勝考因涉及遠雄大巨蛋弊案，2022年10月28日遭台北地院以收受不正利益、行賄等罪併判10年徒刑，另依公司法未繳納股款罪判刑6月可易科罰金。

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然梁金龍被發現在宣判前的10月4日，上群組提及「周勝判幾年、據說是13年半、他椿腳的錢，應該下去了、敢去收回嗎」、「如有當選一年就解職了，速審法，二審不能超一年，二審有罪就結案了」、「貪污的，選罷法跟貪污都是二審就確定了，這樣橋就少一位議員而且沒補上，那幾位里長椿腳準備上法院了」。

後經周勝考提告，新北地院審理時，梁金龍說自己說的都是事實，後來周勝考也真的因為貪污罪被判刑，且周勝考選舉本來就會將錢撒給樁腳，因為之前自己當里長有拿過而被判刑；他還說「周勝判幾年、據說是13年半、他椿腳的錢，應該下去了…」，都不是肯定句，否認構成犯罪。

然新北地院指梁發布訊息時距離北院宣判遠雄大巨蛋弊案還有24天，當時也無任何訊息可證明周會被判刑「13年半」，何況周遭北院判刑10年，並非梁所說的「13年半」梁又未舉證「他樁腳的錢應該下去了」，加上多位證人也未證稱知道周有撒錢給樁腳，故認定梁已觸法，對他判刑4月，得易科罰金12萬元。

梁上訴改口坦承認罪，另強調他在LINE中提到「錢下去了」，並未提到周勝考把錢用來買票或賄選，也許是用來辦座談、買點心或飲料；另請法官考量他現階段以做工維生，沒錢繳納罰金，希望能再減輕刑度。

高等法院說明，地院已詳述量刑基礎，並審酌梁有傷害、違反選罷法等前科，同時考量梁未合理查證便散布不實言論而損及周勝考的名譽，至今又未與周達成和解，堪認沒有悔意，因此，在地院判決沒有問題的情況下，仍維持該刑度。最高法院駁回上訴確定。

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