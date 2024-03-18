五億高中生案開庭 師作證：賴小弟曾向女同學告白、沒發現有同性戀傾向

五億高中生案，夏男（右）被控偽造文書今再開庭，賴生就讀高中兩位老師出庭作證，強調他喜歡異性，沒有同性戀傾向。（記者陳建志攝）

2024/03/18 16:15

〔記者陳建志／台中報導〕五億高中生案，檢方認為夏男和賴生無結婚真意，依偽造文書罪嫌起訴夏男，台中地院今天再次開庭，並傳喚賴生的高中施姓導師、翁姓輔導老師出庭。兩人表示，賴生高二因喜歡班上一名女同學，但向她告白後被拒絕，因而有較大的情緒反應接受輔導，強調從沒發現有同性戀傾向，也沒有透露輕生意圖，對於他墜樓很震驚。

賴生就讀高中的施姓導師今天出庭作證時表示，自己擔任他高二、高三的導師，強調賴生在學校很認真、功課名列前茅，因喜歡歷史，和4、5位同樣喜歡歷史的同學比較有話聊，並和其中1位同學特別好，並說賴生不喜歡男同學碰觸他的肢體，高二時曾有同學打鬧時拍他的屁股，當時覺得不舒服有來跟她報告。

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施姓導師並說，賴生從高二就喜歡班上一位女同學，兩人也一起寫作業、討論功課，並在高二下學期時跟這位女生告白，但是被拒絕，賴生一時無法接受，有寫了一些讓女同學覺得害怕的字眼，女同學後來跟她說此事，還將相關的信件和對話傳給她，她因此在高三上學期找賴生來輔導，並轉介到輔導室進行生活輔導，從來沒聽他說喜歡同性。

施姓導師並說，賴生和阿公感情很好，因此阿公過世時可以發現他到校時剛哭過，眼眶都是紅的，當時有找他談話，但賴生表示自己可以處理不用擔心，後來因擔心他上大學學費無著落，又找他談話，賴生表示阿公已經有將財產給他，生活起居媽媽會照顧他，當時覺得他情緒已經好很多，加上週記上寫上大學後要買一台機車環島，可見他對未來充滿期待，沒發現有輕生意圖，因此得知他墜樓的消息相當震驚。

翁姓輔導老師作證時則說，賴生一年級因和同學偶發衝突，當時動手推了同學，因此接受過輔導，到了高三上學期，因高二時喜歡班上一名女同學，並在高二上、下學期兩度跟女同學告白，結果被拒絕後有較大的情緒反應，一直希望對方清楚說明為何不喜歡他？還寫了讓女同學覺得受到威脅的話，因而由導師帶到輔導室進行輔導，強調輔導中沒發現有同性戀傾向，也沒說過要同性結婚的事。

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