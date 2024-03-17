前車斑馬線前禮讓行人 小黃追撞沒停又衝上人行道

馬自達轎車見行人過斑馬線突停，被後方小黃未注意追撞。（記者李容萍翻攝）

2024/03/17 22:24

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一名男子邱姓男子駕駛馬自達轎車，行經中壢區遠東路右轉中華路（省道）時，正準備禮讓道過馬路的阿嬤行人，立刻停等時，沒想到被後方同樣要右轉的計程車撞上，而原本已經走在斑馬線的阿嬤見狀趕緊往後退了好幾步，結果計程車沒停下來還衝上人行道，開了好幾公尺才駛回馬路停下，讓其他用路人好傻眼。

中壢警分局中壢交通中隊表示，這件禮讓行人卻被追撞的事故，發生在14日下午3時，當時派員到場實施酒測，發現46歲邱男和王姓70歲計程車駕駛雙方都沒喝酒，運將表示因為來不及剎車，才會撞上前車。

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警方呼籲，民眾駕車務必隨時注意車前狀況，保持安全距離，注意停讓行人，尤其行經路口更應謹慎慢行，確保行車安全。

不過，此事故影片經民眾PO網後，這兩天引起網友議論，有人認為「帝王制度弄死人」、「行人紅燈，不用讓吧？」「我超怕類似這種情形的，有些行人甚至不走斑馬線，讓也不是，不讓也不是。」「不懂那台小黃為何要加速開上人行道？」

另有網友留言表示「真誇張了」、「離譜計程車」、「問題不在行人身上吧，他可能是看到車子紅燈以為行人能走了，問題是轉彎後車還要搶快才撞上來，沒有保持安全距離、過路口也不減速，完全是計程車的錯」、「純粹就是計程車全責，跟帝王條款無關。」

前車見行人過斑馬線突停！小黃未注意追撞再衝上人行道。（記者李容萍翻攝）

馬自達轎車見行人過斑馬線突停，被後方小黃未注意追撞。（記者李容萍翻攝）

馬自達轎車見行人過斑馬線突停，被後方小黃未注意追撞。（記者李容萍翻攝）

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