聯結車疑切換車道、視線死角肇禍 國3安坑段 9車連環撞奪2命

劉姓男子昨清晨駕聯結車在國3安坑段，追撞前方轎車至內側車道，後方車輛再持續連環撞成「二次事故」，造成2死6傷。（民眾提供）

2024/03/17 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕福爾摩沙高速公路新北市安坑隧道北上出口端，昨天清晨六時許，發生九輛車的連環車禍，一輛聯結車疑因超速、切換車道時，內輪差死角遮蔽視線、濃霧及精神不濟等因素，在外側車道追撞前方自小客車至內側車道，後方車輛再持續連環撞造成「二次事故」，共造成兩死六傷。

小客車被撞彈飛 後方車又追撞

現場九輛大小車撞成三團，零件散落一地相當混亂，警方勘驗後初判，五十七歲劉姓男子駕資源回收場的聯結車行駛於中線車道，向右切換至外側時，因未注意而直接撞上開在外側車道七十四歲謝男的自小客車，謝男的車被撞失控彈飛至內側車道，後方七十九歲簡男開的自小客車閃避不及撞到謝男的車，簡下車查看，又被後方兩車撞到，謝、簡二人傷重不治。

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濃霧、煞車不及 造成二次事故

其餘後方車輛均因前方事故，加上該路段清晨的濃霧，煞車不及又造成二次事故。

除了謝、簡兩名男子死亡外，另有六名傷者送醫，包括五十三歲楊男、楊的五十歲妻子林女和一對兒子，以及六十九歲黃男與七十一歲周婦，六人幸都輕傷。

劉男經酒測無酒精反應，他供稱從土城開空車要下安坑交流道買早餐，切換車道時沒看到就撞上右側的轎車。警方研判謝男疑因超速、視線死角加上精神不濟、晨霧影響視線等因素釀禍。警方依過失致死罪嫌將劉男等人送辦，車禍詳因有待進一步釐清。

據了解，兩名死者都已退休，簡男要開車回宜蘭卻遇上死劫，家屬都相當難過。

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