3台人攜金剛鸚鵡蛋過境巴拿馬被拘留 外交部：提醒國際保育公約

3名台灣攜帶240顆金剛鸚鵡鳥蛋，過境巴拿馬時遭拘留。金剛鸚鵡示意圖。（資料照）

2024/03/15 18:59

〔記者吳哲宇／台北報導〕巴拿馬當地媒體報導，3名亞洲人搭機途經巴拿馬，攜帶240顆保育類鳥蛋被以走私為由拘留調查。外交部今天（15日）說，經哥倫比亞代表處查證，3名亞洲人是台籍國人，提醒國人出國時應關注各國關於攜帶保育類動植物相關法令規定，避免觸法，外交部將密切關注後續發展，確保涉案者受合理待遇及公平審理。

巴拿馬當地媒體「telemetro」報導，巴拿馬國家警察依據巴拿馬托庫門國際機場的情報，成功逮捕了3名攜帶240顆金剛鸚鵡鳥蛋的亞洲人，這些人從尼加拉瓜前往台灣，被負責專門負責環境犯罪的高級檢察官逮捕，並以非法走私、販賣野生動物罪起訴，目前已進入法律程序。

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外交部說，據巴拿馬媒體報導，3名疑似我國籍人士於當地時間12日自尼加拉瓜搭機途經巴拿馬時，遭巴拿馬國際機場官員查獲攜帶240顆保育類鳥蛋，並以涉嫌走私為由拘留3名當事人進行調查。外交部於第一時間掌握相關訊息，並立即通知我國駐哥倫比亞代表處（兼轄巴拿馬）向巴拿馬警方進行瞭解。

外交部解釋，經駐哥倫比亞代表處查證，3名涉案人士為我國人，巴拿馬當局將於近日審理本案是否觸犯走私罪，以及在押國人之涉案情節及後續處置。本案目前已進入巴拿馬相關單位偵查程序，我國政府將在尊重巴拿馬法律規定及偵辦程序的前提下，確保涉案國人受到應有的合理待遇與公平審理，同時密切關注本案後續發展。

外交部提醒，國人應注意遵守「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約」的相關規範及各國關於攜帶保育類動植物相關法令規定，避免觸法，更不要以身試法。

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