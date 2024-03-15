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中製辣椒粉含致癌「蘇丹紅」 法務部要求強力偵辦、執行

法務部要求強力查處違法蘇丹紅食品。（資料照）

法務部要求強力查處違法蘇丹紅食品。（資料照）

2024/03/15 16:14

〔記者吳政峰／台北報導〕國內近期爆發多起市售辣椒粉違法添加「蘇丹紅」事件，法務部15日指出，部長蔡清祥已指示所屬機關強力執法，把違法使用「蘇丹紅」的業者列為執法重點對象，除追究刑事責任，若業者被裁處行政罰鍰，衛生主管機關也應盡速移送行政執行署強制執行。

法務部表示，譴責一切違法將「蘇丹紅」用於食品生產的行為，此舉不僅違反食品安全衛生管理法，更對消費者健康構成嚴重威脅。此類違法業者除觸犯刑事責任外，並由衛生主管機關依法裁處行政罰鍰，倘違法業者逾期不繳納罰鍰，則由衛生主管機關儘速移送行政執行署各分署強制執行。

法務部指出，為有效打擊此類不法行為，蔡清祥除於日前責成高檢署要求各地檢署應擴大從嚴偵辦相關案件，並呼籲違法使用業者立即回收下架，同時指示行政執行署應令各行政執行分署務必提早因應，主動與轄區縣市政府衛生局聯繫，建立聯繫窗口並持續追蹤、密切合作，確保逾期不繳納罰鍰案件迅速移送行政執行，且應從嚴執行，絕不寬貸。

法務部強調，將強化與衛福部及相關主管機關聯繫通報，透過跨部會合作，共同打擊違法使用「蘇丹紅」行為，持續貫徹「源頭控管、生產管理、加強查驗、加重罰則及全民監督」的食安五環政策，加強食安案件的刑事偵辦，及主管機關裁罰案件的行政執行。

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