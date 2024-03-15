江湖救急？8旬老翁坐輪椅捧10萬元聘金 要迎娶24歲貌美妙齡女

老翁手捧10萬元現金（皮包內），於捷運車站坐在輪椅等候迎娶24歲的陳女，警察不斷告訴他，這是愛情詐騙。（警方提供）

2024/03/15 10:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕江湖救急？住在高雄市的80歲汪姓老翁，前天（13日）從高雄市搭車北上，捧著10萬元現金，於台中捷運大慶車站，要迎娶給24歲貌美的陳姓女子，他體力不佳，中捷值班站長先找來輪椅給他坐，再通報台中市警局捷運警察隊，員警認定是「愛情詐騙」，老翁卻說是「江湖救急」，更瞎的是，老翁還出示陳女的身分證照片，但數字第一碼卻是1（男性），明顯是變造的證件。

台中捷運警察隊調查，老翁是高雄人，他在上月間，於臉書上認識女網友，對方宣稱自己是24歲青春未婚女，名叫陳○敏，兩人雖年齡差距高達56歲，宛如爺孫，但年齡並非愛情的距離，雙方持續網戀，陳女每天噓寒問暖，讓老翁相當暖心，自己年少情懷大爆發，從網戀中發展至論及婚嫁。

請繼續往下閱讀...

陳女透過簡訊告訴老翁，願意嫁給老翁為妻，照顧老翁，但是要10萬元結婚聘金，陳女還強調自己欠地下錢莊錢，希望老翁「江湖救急」，先借她錢，或給她聘金，雙方約在13日下午，在大慶車站面交聘金，她願意辦婚禮登記結婚，老翁抵達大慶站，因體力欠佳，值班站長與站務人員又見他徘徊車站，先找來輪椅給他坐，再通知警察，老翁就捧著現金10萬元，坐在輪椅等候迎娶陳女。

警方直覺認定是「愛情詐騙」，老翁堅持不是騙局，他還拿出手機，秀出陳女傳給他的身分證照片，證件照的女子年輕貌美，警察立刻看出怪異，身分證號碼不對，男性數字第一碼是1，女性是2，這張身分證卻是1（男性），顯然是變造。

警方埋伏現場，但騙徒並未現身，可能是站務人員與警察詢問老翁時，詐欺集團已經警覺，經員警耐心解釋，老翁宛如大夢初醒，他雖顯得惆悵，但也感謝警方幫忙阻止詐騙，讓他得以保住養老金，全案轉交中市警局四分局勤工派出所偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警員檢視老翁手機，發現自稱陳女的身分證號碼，數字第一碼是1（男性），明顯是變造。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法