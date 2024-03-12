代理教師年資可否累計敘薪？ 憲法法庭今言詞辯論

憲法法庭12日召開代理教師年資提敘言詞辯論案。（記者吳政峰攝）

2024/03/12 13:58

〔記者吳政峰／台北報導〕我國「教師法」、「中小學兼任代課及代理教師聘任辦法」等法規，授權各縣市政府自行訂定代理教師的職前年資提敘薪級規定，全國僅台北、金門可以累計年資敘薪，代理教師張凱翔不滿各縣市有差別待遇，支給也與專任教師有別，質疑相關規定違反法律明確性、平等、比例等原則，侵害其財產權，聲請釋憲，憲法法庭12日召開言詞辯論。

張凱翔為碩士，具有教師證，曾在國立華僑、新北市立秀峰、石碇、中和、鷺江等多所國高中學校任教，在新北市服務期間，因教師法、聘任辦法授權訂定的「新北市立高中職及國民中小學兼任代課及代理教師聘任補充規定」、「新北市政府教育局所屬公立學校暨幼兒園代理教師敘薪基準表」等規定要求「代理教師職前年資不予採計」，讓他無法累計年資敘薪。

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張凱翔不滿，聲請釋憲主張這些規定侵害他的財產權，以碩士學歷、有合格教師證及19年職前年資的儲備教師為例，在新北市任教不採計職前年資，以245薪點敘薪（月薪約5萬4170元）；在台北市服務，職前年資採計本薪14年，不採計年功薪，以525薪點敘薪（月薪約8萬1320元）；國立學校採計職前年資本薪及年功薪共19年，以650薪點敘薪（月薪約8萬8750元）。

張凱翔認為，相關規定對代理教師不利，違反授權明確性、再授權禁止、平等、比例等原則，大法官應宣告違憲；此外，大法官也應闡明，針對本教育事項，究竟是屬於地方自治，還是中央權限。

相關機關教育部說明，代理教師為補充性師資，具補充、支援不同教師所遺不同課程的補充性與特殊性，權利義務、聘任程序和專任教師不完全相同，員額控留目的是在改善專任教師不足情形及增加師資穩定性；「教師待遇條例」以專任教師為適用對象，代理教師為在成為專任教師後，也可提敘就職前的任教年資。

教育部主張，「教師待遇」屬於教育興辦與管理事項，大法官應尊重立法者裁量；職前年資提敘涉及中央與地方權限分配，在保障地方自治前提下，須考量縣市政府財政因地制宜；代理教師身分、資格、勤務目的與工作性質皆與專任教師有顯著差異，單就職前年資是否提敘，難謂有不合理差別待遇，相關規定合憲。

新北市教育局指出，在相同條件且未採計職前年資下，具教師證的代理教師及專任教師，兩者薪點起敘均相同，並無同工不同酬情形；教師因「學歷」高低，起敘薪級不同，但「公務員」並未以學歷做為薪資起敘標準，是否也違反平等原則？張凱翔如未兼導師或行政，寒暑假無須到校上班，每年薪水約可領73萬1295元。（相當受雇律師薪水，但律師無將近3個月寒暑假），財產權未受侵害。

新北市教育局認為，代理教師在應聘各學校時，其薪資待遇、福利等權利義務事項，均已載明，此為職業自由選擇；若代理教師均比照正式教師，任教可以採計職前年資，未來可能製造更多萬年代理教師，完全不用努力考教甄，薪資、待遇、福利等，權益就可幾乎與專任教師相同。

雙方經過2個小時的激辯，庭末，司法院長兼憲法法庭審判長許宗力宣示於3個月內宣判，必要時得延長2個月。

代理教師張凱翔不滿代理教師待遇與專任教師有別，聲請釋憲。（記者吳政峰攝）

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